Конец неудачной серии Акинфеева, гол из офсайда и две дисквалификации на будущее: как ЦСКА победил «Бенфику» в матче ЛЧ

ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл португальскую «Бенфику» и приблизился к выходу в плей-офф турнира. Вратарь Игорь Акинфеев наконец прервал неудачную серию из 43 игр с пропущенными мячами в ЛЧ, Георгий Щенников забил из положения вне игры, а Понтус Вернблум и Бибрас Натхо заработали дисквалификацию. Чем запомнилась встреча в Москве — в материале RT.

Акинфеев впервые за 11 лет отыграл на «ноль» в групповом этапе Лиги чемпионов

Неудачная серия лучшего вратаря страны в Лиге чемпионов давно стала благодатной темой для интернет-мемов. Игорь Акинфеев проводил в главном еврокубке матч за матчем и неизменно пропускал. В последний раз ему удалось отстоять на «ноль» в групповом этапе ЛЧ 1 ноября 2006 года в выездном матче с лондонским «Арсеналом». С тех пор выросло целое поколение поклонников ЦСКА, которые никогда не видели, как Акинфеев играет на «ноль» в ЛЧ. Правда, в нынешнем сезоне в квалификации турнира Игорь в четырёх матчах не пропускал, но в групповом этапе дела шли не так хорошо.

Но матче с «Бенфикой», спустя 43 матча с пропущенными голами, вратарь армейцев не дал противникам забить, а после финального свистка, сдерживая эмоции, отправился благодарить поклонников за поддержку.

К слову, линия обороны ЦСКА сделала всё для того, чтобы устроить своему голкиперу праздник. Защитники красно-синих провели образцово-показательный матч и не позволили оппонентам создать у владений Акинфеева ни одного по-настоящему опасного момента. Не смог изменить ситуацию и лучший бомбардир «Бенфики» Жонас, который в 11 матчах португальской Примейры забил 13 мячей. В Москве он запомнился лишь двумя несильными ударами со штрафных.

Игорь Акинфеев прервал неудачную серию из 43 матчей #ЛигаЧемпионов с пропущенными голами, которая длилась 11 лет. pic.twitter.com/ddOsoZLtYG— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 ноября 2017 г.

ЦСКА повезло

Пусть ЦСКА одержал победу на классе и по праву набрал три очка, стоит признать, что в случае с обоими забитыми мячами команде повезло. В эпизоде с первым голом Георгий Щенников, получая передачу от Бибраса Натхо, находился в явном офсайде, но судья на линии этого не заметил. Впрочем, игроки ЦСКА тут точно не при чём. В конце концов, судьи порой ошибаются.

А после перерыва везение сопутствовало уже Витиньо. Практически с «нулевого угла» он пытался вырезать передачу под удар Понтусу Вернблуму, но Нивалдо Жардел срезал мяч в собственные ворота. Повезло? Безусловно. Но это везение армейцы заслужили. Они оставили на поле все силы после тяжелейшего перелёта из Хабаровска и за каждый мяч сражались, как за решающий.

Травмы Щенникова и Витиньо

К сожалению, излишняя самоотверженность привела к новым травмам. В начале второго тайма Виктору Гончаренко пришлось менять прихрамывающего автора первого гола Щенникова. Дискомфорт он почувствовал до перерыва, но отыграл ещё полчаса. А ближе к концу матча замена потребовалось и соавтору второго мяча. Витиньо в борьбе с Элизеу получил болезненный удар в бедро и вскоре отправился на скамейку запасных. Остаётся надеяться, что повреждения в обоих случаях несерьёзные.

Лазарет команды и без того переполнен. В Хабаровске в условиях экстремального мороза Алексей Березуцкий Георги Миланов получили серьёзные травмы — переломы малоберцовых костей. В оставшихся матчах первой части сезона команде они точно не помогут.

Дисквалификации Вернблума и Натхо

Если Щенников и Витиньо сохраняют шансы на поездку в Манчестер, то Понтус Вернблум и Бибрас Натхо могут отправиться на решающую игру с « Манчестер Юнайтед » разве что в роли туристов. С «Бенфикой» оба получили по четвёртой жёлтой карточке и заработали дисквалификации. То есть прямо сейчас понятно, что в Англии в важнейшей встрече ЦСКА совершенно точно не помогут четыре человека. Гончаренко придётся всерьёз поломать голову над решением этой кадровой проблемы, притом что на скамейке запасных армейцев уже давно присутствует одна молодёжь да Аарон Оланаре

Причём если Натхо получил свою карточку в игровом эпизоде, то Вернблум — за разговоры с судьёй. А ведь красно-синие только начали привыкать к тому, что на острие нападения теперь действует Понтус. К слову, в матче с «Бенфикой» Вернблум снова был очень полезен. Он активно включался в борьбу и выигрывал огромное количество единоборств, скидывая мячи своим партнёрам.

ЦСКА преподал урок «Спартаку»

«Спартак» и ЦСКА перед матчами пятого тура группового этапа оказались в одинаковом положении. Обеим командам необходима была победа в матче с аутсайдером группы. Если красно-белые со своей задачей не справились, пропустив от «Марибора» мяч в концовке, то армейцы сыграли образцово. Несмотря на тяжелейший перелёт из Хабаровска, красно-синие с первых минут связали соперника активным прессингом и не позволяли техничным игрокам португальского коллектива создавать опасные ситуации.

Виктор Васин — Если же гостям и удавалось приблизиться к штрафной хозяев, то в обороне их грамотно встречало опытнейшее трио центральных защитников Сергей Игнашевич Василий Березуцкий . Ошибок они в этот день практически не допускали.

Полностью оправдала себя и ставка на быстрые контратаки, за которыми соперники просто не успевали. Тут подопечным Гончаренко очень помог ранний гол Щенникова. После него «Бенфика» была вынуждена раскрываться.

Ну а после гола Витиньо красно-синие спокойно и без суеты отошли в оборону и начали экономить силы. О возможности повторения спартаковского конфуза не возникало даже и мысли. Пока что ЦСКА находится куда ближе к выходу в групповой этап, нежели красно-белые. Остаётся надеяться, что от армейцев в Манчестере не будет требоваться победа.