Еврокубки: Россия нокаутировала Португалию

Еврокубковая неделя сложилась для российских клубов удачно: три победы и одна ничья позволили России приблизиться к идущей на пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА Франции и, что важнее, оторваться от Португалии в борьбе за шестую строчку.

Групповой этап лавного клубного турнира Европы, понятное дело, складывается для российских команд очень непросто, но при этом и лучше, чем ожидалось.

ЦСКА приучил в последние годы при Леониде Слуцком, что прыгнуть выше четвертого места красно-синим в своих квартетах никак не удается, а московский «Спартак» давным-давно не играл в Лиге чемпионов, а какие-то еврокубковые успехи красно-белых и вовсе подзабылись.

Группы нашим командам достались, может быть, не смертельные, но явно не самые простые, и чемпион с вице-чемпионом России уже точно не ударили в них в грязь лицом.

И «Спартак», и ЦСКА в пятом туре обеспечили себе попадание в весеннюю стадию как минимум Лиги Европы, сохраняя при этом шансы и на плей-офф самой Лиги чемпионов.

Правда, пробиться в 1/8 главного еврокубка будет крайне сложно и одним, и другим, причем результаты этой недели на сложность этой задачи никак не повлияли.

Упустивший в добавленное время победу над словенским «Марибором» на «Открытие Арене» «Спартак» благодаря фантастической ничьей конкурентов по группе («Севилья» уступала «Ливерпулю» со счетом 0:3, но отыгралась) еще может выйти в плей-офф.

Причем все находится в собственных руках подопечных Массимо Карреры , которым необходимо обыгрывать английскую команду на «Энфилде». В этом случае спартаковцы обойдут «Ливерпуль» в таблице и займут как минимум второе место в квартете.

Задача выглядит, конечно, крайне сложной, особенно если вспомнить домашний матч с командой Юргена Клоппа (1:1), когда «Спартак» хоть и вел, но по игре откровенно «отскочил». С другой стороны, для российских клубов, и в том числе спартаковцев, английские клубы исторически являются удобными соперниками, а игры на Туманном Альбионе часто преподносили приятные сюрпризы.

Другое дело, что, если бы «Спартак» выиграл оба матча у «Марибора», он вполне мог довольствоваться ничейным исходом в последнем туре. Впрочем, в этом есть изрядная доля лукавства — футбол не знает сослагательного наклонения.

Так можно договориться до того, что красно-белые упустили не только победы в матчах с аутсайдером группы, но и с «Ливерпулем», а если бы этого не случилось, они уже забронировали бы себе весну в Лиге чемпионов.

А вот ЦСКА вроде бы сделал на этой неделе огромный шаг к плей-офф ЛЧ, обыграв дома в одну калитку португальскую «Бенфику».

Только на деле достижение армейцев обернулось пшиком. Виной всему поражение « Манчестер Юнайтед » в Базеле от местного одноименного клуба, забившего единственный гол на 89-й минуте.

Теперь у «Базеля» и ЦСКА по 9 очков, и у швейцарцев перевес по личным встречам, который уже никуда не денется. У «МЮ» 12 баллов, и команда Жозе Моуринью к тому же будет в последнем туре мотивирована, так как формально еще не обеспечила себе выход в плей-офф.

Если ЦСКА на «Олд Траффорде» разгромит «Юнайтед», то обгонит его в таблице. И это единственный верный способ выйти в плей-офф, так как «Базель» туда выводит любая победа над не набравшей в квартете еще ни одного очка «Бенфикой».

В общем, задача у ЦСКА, конечно, со звездочкой, но выступление российских команд на групповом этапе Лиги чемпионов можно признать удачным в любом случае. Утешиться можно будет тем, что в Лиге Европы весной у них будет куда больше шансов пройти далеко по сетке, чем в главном еврокубке.

В Лиге Европы дела у российских команд идут значительно лучше, если, конечно, забыть о вылете «Краснодара» из турнира на стадии квалификации.

На этой неделе «Зенит» и «Локомотив» с одинаковым счетом 2:1 обыграли македонский «Вардар» и датский «Копенгаген» соответственно, улучшив свое положение в турнире.

Команда Роберто Манчини обеспечила себе выход в плей-офф второго по значимости еврокубка, а в случае ничьей в последнем туре с испанским «Реал Сосьедадом» выйдет в плей-офф с первого места.

«Локомотив» к матчу с датчанами подошел в положении третьей команды своего квартета, но благодаря дублю Дефферсона Фарфана обошел как раз «Копенгаген» и теперь отстает только от молдавского «Шерифа».

Вообще, из этой группы «Локо» должен был выходить уверенно, но борьба на два фронта с непривычки пока серьезно затрудняет жизнь команде Юрия Семина

Впрочем, победа над «Фаставом» из Злина в последнем туре обеспечит «железнодорожникам» 1/16 финала Лиги Европы, а возможно, подарит и первое место в группе. В матче первого круга Мануэл Фернандеш оформил против чешской команды хет-трик за 15 минут.

Похоже, что весной 2018 года у России будет сразу четыре команды в весенней стадии еврокубков, причем все туда именно выходят, а не выползают, как иногда бывает с нашими клубами. Ну а провалить групповой этап шанс остался только у «Локомотива», которому при этом даже поражение может не помешать выйти в плей-офф, если «Копенгаген» не обыграет «Шериф».

В общем, неудивительно, что Россия этой осенью укрепила свое положение на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Именно эта позиция позволяет заявлять в Лигу чемпионов три команды.

В следующем сезоне от Премьер-лиги в главный еврокубок так и так пробьются три клуба по итогам прошлогоднего выступления, а сейчас формируется база на сезон-2018/19.

Более того, по итогам последней недели Россия, набрав усилиями четырех команд 7 очков, заработала в таблицу коэффициентов 1,4 балла, что позволило приблизиться к французам, набравшим 1,167.

Сейчас у Франции в таблице коэффициентов 52,248 балла, а Россия имеет в активе 49,382 очка.

Догнать французов будет очень сложно не только из-за величины отставания, но и потому что весной их копилку продолжат пополнять в «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Лион», «Ницца» и скорее всего «Марсель» в Лиге Европы.

Провалился у Лиги 1 только добравшийся в прошлом сезоне аж до полуфинала главного клубного турнира Европы «Монако». Отпустив летом большинство своих лидеров, монегаски имеют после пяти туров только два очка в группе с «Бешикташем», «Лейпцигом» и «Порту» и уже не смогут подняться даже на третье место.

Но все-таки важнее России не пустить на шестую строчку Португалию, чтобы не потерять третье место в Лиге чемпионов. И в этом отношении сейчас все хорошо.

За последнюю еврокубковую неделю отрыв от португальцев вырос еще на 0,567 балла, чему в том числе поспособствовал успех ЦСКА в игре с «Бенфикой».

У Португалии сейчас только 44,082 очка, а весной в еврокубках продолжат выступать только «Порту» и «Спортинг».

Шанс выйти из группы Лиги Европы (отцепив «Марсель») есть у «Витории Гимараэш», но ее положение перед последним туром практически безнадежно.

Так что уже сейчас можно констатировать, что не только по итогам нынешнего, но и после следующего сезона от Премьер-лиги в Лигу чемпионов пробьются сразу три команды.