Лихие в 90-е: клубы, которые ушли на дно

216Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 2

Укротители « Манчестер Юнайтед », 13-кратный призёр СССР и России и дерзкий выскочка из райцентра — что их объединяет?

«Ротор»

Что было в 90-х

«Ротор» 1990-х был уникальным явлением. Если у столичного «Спартака» были колоссальные традиции, многомиллионная армия болельщиков и лучшие исполнители с просторов бывшего Союза, а у владикавказского «тёзки» — щедрые покровители и безграничная любовь целой республики, то у «Ротора» не было ни первого, ни второго, ни третьего с четвёртым. Локальные успехи конца 1980-х (как то выход в Высшую лигу или кубковая победа над киевским «Динамо», базовым клубом сборной) не предвещали полномасштабного подъёма. Однако он случился — в большей степени вопреки обстоятельствам, чем благодаря, поскольку зиждился не на могучем административном ресурсе, а на энтузиазме группы неравнодушных к футболу товарищей. Не то чтобы совсем уж голом, но финансовый фактор тут точно не играл определяющую роль.

1990 год — «парад суверенитетов», «Поле чудес», первый московский «Макдоналдс» . Тревожное, интересное и по-своему весёлое время. В некотором роде судьбоносным оно стало и для «Ротора»: с принявшим клуб в 1990-м Владимиром Горюновым болельщики пережили всю гамму эмоций — от лидерской эйфории до аутсайдерского уныния. Но первые всё-таки были сильнее, ярче.

«Ротор» 90-х был лихим в хорошем смысле слова. Не злым или плохим — удалым. Футбольная банда в Волгограде подобралась такая, что любо-дорого было посмотреть. И народ валом валил на трибуны центрального стадиона — на Веретенникова , на Есипова, на Нидергауса. Волжских блондинов сманивали в столицу — рублём, квартирами, местами в сборной. Не шли — настолько прикипели к городу, сроднились друг с другом, прониклись уважением к тренеру Прокопенко. Виктору Евгеньевичу решительно невозможно было не симпатизировать — фантастического обаяния и чувства юмора человек. Больно добавлять — был….

Из личного архива Олега Веретенникова

Два года подряд «Ротор» штурмовал пьедестал, и оба раза ему не хватило самой малости. В 1996-м он на два очка отстал в итоговой таблице от «Спартака» и «Алании», разыгравшими трофей в «золотом» матче. Ещё ближе к осуществлению мечты волжане подошли в ноябре 1997-го. Последний тур, домашний матч с красно-белыми, фактически финал: побеждай — и вешай золотую медаль на шею. Но и тут не сложилось. Весь первый тайм мяч, будто заговорённый, облетал стороной ворота Филимонова, а во втором дважды за три минуты оказался за спиной у Захарчука.

— Олег, трагедия или вы спокойны всё-таки? — сунулся к спешащему с поля Веретенникову корреспондент НТВ. — Вы сами не видите, что ли? — даже опешил лучший бомбардир волгоградской команды и прибавил шагу. С вопросом о будущем коллектива нападающий посоветовал обратиться к президенту и главному тренеру.

Тогда ещё никто не знал, что это — пик «Ротора»: более он так высоко не забирался…

Отдельная история — похождения волгоградцев в Европе и, конечно же, легендарные схватки с «Манчестер Юнайтед». Чтобы просто не оробеть перед лицом Шмейхеля, Бекхэма, Гиггза, Кина, мистера Фергюсона на лавке и целого «Олд Траффорд» вокруг, нужно немалым мужеством обладать. А «Ротор» не просто не спасовал на «Олд Траффорд» — выставил «дьяволов» за двери Кубка УЕФА . Тогда-то Прокопенко и изрёк свой знаменитый афоризм про танк. Были же времена…

Звёзды 90-х

Что с клубом сейчас

Новейшая история «Ротора» — бесконечные «окаянные дни». Хорошо хоть, не по Бунину, без жертв и разрушений, если не считать массовое уничтожение болельщицких нервных клеток. В новом веке некогда крепкая и здоровая команда пережила пару клинических смертей и реанимаций, а её блуждания по лигам длятся и по сей день. С этого сезона команда с двойным названием «Ротор-Волгоград» выступает в ФНЛ, но торжественное возвращение наверх по случаю чемпионата мира, похоже, отменяется. За тур до конца первой части сезона волжане куда ближе к ПФЛ, чем к РФПЛ: последнее место и уже 22 очка от стыковой зоны.

«Текстильщик»

Что было в 90-х

Это не сказка и не сон — в чемпионате России действительно был представитель райцентра на 100 тысяч душ. Провинциальный Камышин лишь благодаря распаду Союза и реформе национальной лиги очутился в высшем свете, но не растерялся и на целую пятилетку там прописался. Да не просто выживал — вёл полноценную турнирную жизнь на радость землякам. Об отношении в городе к футболу исчерпывающе скажет один факт: приезд «Спартака» в 1993 году собрал на трибунах почти 13% всего населения Камышина. Недаром самый «маленький» участник турнира два года подряд удостаивался премии «Вместе с командой».

Своими успехами «Текстильщик» обязан Сергею Павлову . Этот человек провёл команду через все существующие лиги — от КФК до первой союзной и высшей российской. С ним волжане четыре сезона кряду финишировали в десятке лучших клубов страны, а в 1993-м и вовсе учинили фурор, заняв рекордное, четвёртое место. «Локомотив» и Владикавказ, «Торпедо» и ЦСКА — все они остались позади по-хорошему нахального провинциала.

Жаль, Макелеле и Локо, Карамбё и Уэдека Камышин своими глазами не увидел: УЕФА не позволил дебютанту Кубка УЕФА принимать соперников дома, и тому пришлось арендовать динамовские «апартаменты» в Москве. Так или иначе свой след в истории «Текстильщик» оставил, и поотчётливее многих.

«Текстильщик» 1990-х

Звёзды 90-х

Что с клубом сейчас

Движение в обратном направлении — первая лига, вторая, КФК — «Текстильщик» начал во второй половине 1990-х, а дна достиг в 2009-м. С тех пор он и обретается в первенстве Волгоградской области. В завершившемся сезоне «Текстильщик» финишировал шестым среди девяти участников между «Ротором-Волгоград ВКОР» и просто «Волгоградом».

«Торпедо»

Что было в 90-х

Неблагодарное это дело — спрессовать в несколько абзацев историю славного, почти 100-летнего клуба, 13-кратного медалиста СССР и России, обладателя семи кубков страны. Даже пытаться не буду. Но вот конкретно последняя десятилетка перед миллениумом у «Торпедо» вышла неоднозначной: низко не падали, высоко не поднимались. Своему реноме крепкого, работящего середняка «автозаводцы» вполне соответствовали.

Будучи по характеру кубковой командой, москвичи достойно представляли страну на международной арене. С Восточной улицы столицы даже солидные импортные гости, вроде «Монако» или «Севильи», уезжали битыми. «Брондбю» с рядом будущих чемпионов Европы в составе натерпелся страху на «Торпедо», выиграв только в серии пенальти. А знаменитому «МЮ» парой лет позже и того не удалось. В этой лотерее счастливый билет вытащили «автозаводцы». Они потом ещё и «Реал» с Йерро, Саморано и прочей звёздной братией дома прибили. Пускай этого не хватило для итоговой победы, пошумели тогда чёрно-белые знатно — весь Старый Свет услышал.

Свой последний медальный комплект — бронзу плавки Виталия Шевченко — столичный клуб взял в последние месяцы прошлого тысячелетия. В новом он ещё дважды финишировал рядом с пьедесталом, пока не покатился вниз.

Звёзды 90-х

Что с клубом сейчас

Верным поклонникам «Торпедо» можно искренне посочувствовать: на их долю в XXI столетии выпало больше страданий, чем на коллег из любого другого клуба с более или менее серьёзной историей. Рядом с ними даже «динамики» — счастливчики. Бело-голубые разок в ФНЛ сходили, считай, на экскурсию, и вернулись, тогда как чёрно-белые излазили всё футбольное подземелье, от первого дивизиона до любительского.