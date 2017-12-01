Сборная РФ по футболу попала в «группу жизни»

Сборная России по футболу — в «группе жизни». Но не рано ли радоваться?

На чемпионате мира по футболу Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Причем, с саудитами мы сразимся в Матче открытия — 14 июня, в Лужниках. В пятницу вечером в Государственном Кремлевском дворце, в присутствии звезд футбола и президента Путина, прошла жеребьевка финального турнира предстоящего мундиале.

Группу «А», куда попали подопечные Станислава Черчесова , уже назвали «группой жизни», настолько легкой она показалась со стороны. Впрочем, спортивный обозреватель Business FM с такой оценкой не согласен.

Эйфория уходит при ближайшем рассмотрении соперников. Саудиты получили от наследного Принца по миллиону долларов за попадание в Россию и обещание выплатить столько же в случае выхода из группы. Коллектив у них возрастной, но сыгранный, прекрасно заманивающий оппонента в оффсайды. Египет — это не только форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах , которого так хвалил Черчесов после жеребьевки. А Уругвай, как бы ни обстояли дела в команде на данный момент, единогласно назван фаворитом нашей группы. Впрочем, остальные квартеты все равно сильнее, и эксперты не видят оснований для дурных предчувствий.

Дмитрий Сенников, экс-защитник «Локомотива» и сборной, двукратный чемпион России:

«Для сборной России — очень хорошая жеребьевка, в плане того, что те команды, с которыми играть можно спокойно, и даже занимать в этой группе первое место. Мы всегда хорошо играли с африканскими командами, с азиатскими тоже можно спокойно играть. И Уругвай не показывает какой-то сумасшедшей игры как Испания или Германия. Да, так все как-то очень плавно распределилось, все достаточно равноценно. Единственное, там, наверное, самая интересная группа: Аргентина, Хорватия, Исландия. Где Португалия и Испания, то там, наверное, есть два аутсайдера».

В квартете «D» кроме Аргентины, Исландии и Хорватии еще и сильнейший представитель Африки — Нигерия. А испанцы с португальцами получили «на разогрев» Марокко и Иран. Действующие чемпионы мира из Германии начнут турнир с мексиканцами, шведами и Южной Кореей. А бразильцы сыграют в Ростове, Питере и Москве — соответственно, со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. Города России оживленно комментируют, кто кому достался. Не утихают споры и про то, где будет лучше всего. Сильнейший игрок страны 1972 года, посол Сочи на первенстве мира Евгений Ловчев , голосует, естественно, за самую южную точку на карте мундиале.

Евгений Ловчев, советский футболист:

«Это лучший город мира, елки-палки, что, не знали об этом? Во-первых, мы не будем зависеть от капризов погоды, потому что в Сочи всегда будет тепло — и это всем ясно. Даже иногда жарко. Во-вторых, мы говорим только о футболе и футболистах, но надо же думать еще и о болельщиках. А болельщик, который со стадиона выйдет… вот, пляж здесь находится, он пойдет первым делом искупается, а потом съездит на экскурсию в горы, где, как вы сами понимаете, прохладно».

А торжественная Церемония в Кремле получилась не пафосной, но достойной — с великолепным ансамблем Моисеева и весьма зажигательной процедурой самой жеребьёвки. Накануне много гадали о внешнем облике ведущей Марии Командной, которая изменила решение выйти во всем зеленом — ее костюм был темного, почти черного цвета. Так что трансляцию на исламскую республику никто не отменил. Однако, насколько нужны современному спорту такие «околофутбольные» моменты, «изюминки», которые активно обсуждают неспортивные СМИ?

«На них мало кто обращал внимание, сидящие в зале. Главное действие — это футбол. Вы не обращали внимание, что когда выходит Марадона или Клозе, то все останавливаются и смотрят не на красивых женщин, а именно на футболистов? Потому что так повелось, что футбол — самый популярный вид спорта. Все остальное блекнет по сравнению с этими звездами. Мы за праздник, который должен быть, мы желаем нашим футболистам, чтобы они спокойно подготовились. У Черчесова, на мой взгляд, харизма Анатолия Владимировича Тарасова».

Тарасов, как известно, умел сочетать жесткость и убеждение. Хотя старики-ветераны, из тех, кто тренировался под его началом, Анатолия Владимировича не идеализируют. Так что я думаю, при всем уважении к Черчесову, наставник команды — это еще не все. На поле выйдут голодные до побед хозяева такой нефутбольной, как говорят, страны. И именно им предстоит порвать всех на родных полянах летом будущего года.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет на 12 стадионах одиннадцати городов 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России трижды пробивалась на первенство планеты — в 1994-м, 2002-м и 2014 годах. Но все три раза не выходила из предварительной группы. А сборная СССР, как известно, в 1966 году завоевала на чемпионате мира в Англии бронзовые медали. Правда, тогда их давали не за третье, а за четвертое место.