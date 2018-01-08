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Большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ‑2018
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Большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ‑2018 

РИАМО 8 января 2018
Фото: РИАМО
Большинство новых спортивных объектов на стадионе «Лужники» в Москве сдадут к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Большое количество спортивных объектов в «Лужниках» будет построено, из них центр гимнастики мирового уровня, всего в стройке, проектировании и реконструкции находятся порядка 45 объектов, из них большая часть к чемпионату мира по футболу будут достроены», — сказал Хуснуллин.
Кроме того, он добавил, что власти Москвы ожидают, чтов этом году коллеги банка ВТБ достроят стадион «Динамо».
Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники» была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей. «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.
Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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