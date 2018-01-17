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Роша: «Твит Джикии — безобидная шутка»
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Запись Джикии про бразильцев — безобидная шутка, уверен футболист «Спартака» Роша 

ТАСС 17 января 2018
Расизма в московском футбольном клубе "Спартак" нет, и не стоит раздувать скандал из безобидной шутки. Такое мнение ТАСС высказал бразильский нападающий красно-белых Педро Роша.
В субботу "Спартак" опубликовал в Twitter снятое защитником команды Георгием Джикией видео с участием бразильских игроков (в том числе Роши), которых он назвал "шоколадками". Ряд западных СМИ счел данный пост расистским. Позднее клуб удалил сообщение и принес извинения всем, кого оно могло задеть.
"Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в "Спартаке" его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал", — прокомментировал ситуацию Роша.
Ситуацию рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза. Заседание запланировано на 25 января.
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