Кокорин рассказал о стрельбе на свадьбе

Кокорин рассказал о свадьбе, на которой стрелял из пистолета

"На свадьбе было 550 человек — это для них норма. Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело. У них свадьба длилась два дня, а я побывал на главном мероприятии и улетел на следующий день. На "Приоре" гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился. Я уже был в теплых странах и оттуда приезжал. Считай, отстрелялся и улетел", — пошутил футболист. Форвард санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин в видеоблоге "Зенит-ТВ" рассказал об осетинской свадьбе, на которой он стрелял из пистолета, что вызвало большое возмущение у любителей футбола. Ранее Кокорин прокомментировал возможный уход Роберто Манчини из "Зенита".