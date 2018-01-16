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Антидопинговая полиция Германии лояльна к своим футболистам
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BR: антидопинговая полиция Германии строга к России, но лояльна к своим футболистам 

RT на русском 16 января 2018
Фото: Reuters
Национальное антидопинговое агентство Германии славится своими образцовыми проверками, но под строгим контролем находятся не все спортсмены, сообщает Bayerischer Rundfunk. В отношении немецких футболистов действуют особые условия и, как полагают эксперты, их толком даже не тестируют, отмечает автор статьи.
В последнее время Россия находится в центре допингового скандала и все взоры устремлены на неё, сообщает немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk на своём сайте. «А как борются с употреблением запрещённых веществ в ФРГ?» — задаётся вопросом автор статьи.
Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) было основано в 2002 году и поначалу представляло из себя печальное зрелище. Не хватало денег. Руководители организации постоянно сменялись. Но сейчас агентство «окрепло», отмечает журналист. Финансирование обеспечено. Проводится всё больше мероприятий по осуществлению антидопингового контроля.
На данный момент в год делается около 15 тыс. тестов, продолжает Bayerischer Rundfunk. При этом новая глава агентства Андреа Гоцман бросает вызов даже могущественному Международному олимпийскому комитету. В 2016 году она раскритиковала организацию за то, что Россия смогла принять участие в соревнованиях в Рио, несмотря на «допинговую систему, существующую в стране уже долгие годы». «Нам непонятно это решение. Это неверный путь», — заявила она тогда.
В отношении немецких спортсменов NADA проводит образцовые проверки, отмечает автор. Складывается впечатление, что за дело взялась настоящая «антидопинговая полиция», но есть ряд сомнений. Дело в том, что на прегрешения самых популярных в Германии спортсменов, а именно футболистов, агентство смотрит сквозь пальцы.
С ними в стране «обращаются по-особому», поясняет Bayerischer Rundfunk. Допинговые тесты проводят контролёры из Немецкого футбольного союза. При этом они вправе сами решать, что будут делать при обнаружении положительных проб. Некоторые антидопинговые эксперты сомневаются, что футболистов вообще всерьёз проверяют. Эта особая договорённость заставляет усомниться в независимости NADA. «Пускай иногда NADA и показывает зубы, но при ближайшем рассмотрении оно оказывается ручным бумажным тигром, по крайней мере, в том, что касается футбола», — заключает автор.
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