Трансферы «Спартака»-2018: наконец видна стратегия

У «Спартака» внезапно появилась неплохая трансферная стратегия

Перед тем как я неожиданно даже для самого себя начну немного хвалить «Спартак» , договоримся о двух вещах. Во-первых, я буду сравнивать то, что происходит сейчас, с бессистемностью многих последних трансферных лет в клубе, когда могли приходить сильные игроки, но не было понятно, куда их девать и зачем (так, например, в клубе едва не утопили таланты Зе Луиша ). В этом плане близкое и затем случившееся чемпионство, похоже, немного облагородило «Спартак». Вполне допускаю, что бессистемность строилась в том числе и на желании купить уже хоть кого-нибудь и немного успокоить болельщиков, которые ждут легендарную «икру». Теперь, после титула, болельщики довольны, и работу можно вести спокойнее.

Во-вторых, я буду говорить не о конкретных именах, а именно о стратегии. Поясню, что имею в виду. Ни один из всплывающих сегодня вариантов усиления в центр обороны — Вериссимо, Нуху, Максимович — мне не кажется классным, но это вопрос выбора. А вопрос стратегии заключается в том, что «Спартак» совершенно очевидно ищет центрального защитника.

Это и стало поводом для данного текста. Руководство «Спартака» по-прежнему не всегда попадает в цель и полагается при выборе на сомнительные критерии (случай Марко Петковича как пример), но стратегия хотя бы просто ощущается. Смотрите: второй год подряд команда ищет центрального защитника зимой, не летом. Вряд ли это совпадение, и у такого подхода есть как минимум два плюса. Первый: зимой больше перегреты цены на атакующих игроков, потому что европейские клубы активно работают на рынке в основном под экстренные задачи, а это обычно дело нападающих. Именно этот фактор и повышает цену на того же Зе Луиша до 20 млн с его вполне заслуженной десятки.

Второй: многие тренеры уверены, что отстроить оборону команде сложнее, чем нападение, которое часто зависит от индивидуальных навыков, а потому вживлять защитников в состав сложнее. У «зимнего» защитника получается комфортный период адаптации, особенно в России, где зима длится очень долго. От него не требуют стать незаменимым прямо тут и прямо сейчас — к лету он уже полностью готов к постоянному выходу в основе. «Спартак» прошёл этот путь с Джикией — и прошёл успешно.

Это не единственный маркер неплохой стратегии. Вот ещё: почти все тренеры и спортивные департаменты декларируют стремление усилить каждую из линий, но а) далеко не каждый делает это; б) интересно то, как «Спартак» заполняет эти вакансии. Например, нужно усилить центр поля, потому что надолго выбыл из строя Роман Зобнин , но при этом понятно, что Зобнин останется ключевым игроком, когда поправится. Ответ? Берёшь игрока в аренду: заиграет на топ-уровне — будет ещё один конкурент на позиции, не заиграет — это всего лишь аренда. Вроде бы не самая сложная логика, но раньше «Спартак» бросало от покупки легионера до ставки на дублёра на одной и той же позиции.

Или приобретение Роши. Во-первых, если это и станет ошибкой, то не такой большой, как могло бы стать приобретение ещё более дорогого Луана — таково мнение коллеги Титова, который Луана отсматривал. Но это вопрос выбора, а я говорю о стратегии. Роша — футболист довольно чёткого функционала — он хорош в контратаках.

Ещё летом, когда бразилец только появился в команде, а сезон едва начался, я написал, что логичным этот трансфер будет только в том случае, если сам «Спартак» станет больше играть в контратаки. Что произошло со «Спартаком»? Он трансформировался в одну из двух самых резких команд лиги и одержал свою самую крутую победу в Лиге чемпионов, отстаивая все 90 минут острый контратакующий стиль. Да, Роша пока не интегрирован в состав, но его тоже не брали под моментальную основу — это раз, а по стилю он команде подходит — это два.