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Джикия обратился к болельщикам
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Получивший тяжелую травму Джикия обратился к болельщикам 

Газета.Ru 19 января 2018
Защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Джикия направил слова благодарности всем людям, которые выступили с поддержкой в его адрес после того, как он получил тяжелую травму во время контрольного матча с китайским "Шанхай СИПГ". Видеообращение опубликовано в официальном канале красно-белых в YouTube.
"В связи с огромным количеством, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить взаимностью и передать каждому огромное спасибо. Мне приятно и очень важно, что вы пишите так много приятных слов, которые на данный момент мне очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие. Я понял, что меня окружают добрые и приятные люди. Оказалось, что у меня очень много друзей и ребят, которые помогут мне в любую минуту. Спасибо вам за это. Скоро вернусь, и все будет хорошо!" — сказал Джикия.
Ранее защитник "Спартака" Георгий Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче против китайского клуба "Шанхай СИПГ" (0:1). Футболисту предстоит перенести операцию.
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