45 объектов проектируются на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве

На территории столичного спортивного комплекса «Лужники» проектируются 45 различных объектов, 18 из них уже завершены, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Помимо масштабной реконструкции всего комплекса «Лужники», проектируются 45 объектов, из них 18 объектов уже завершены. На каждый объект есть графики», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что объекты, которые относятся к инфраструктуре чемпионата мира по футболу 2018 года, будут завершены в марте и апреле этого года.

Реконструкция Большой спортивной арены «Лужники» была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей. «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».