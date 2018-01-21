Скандал в футболе: Катар подкупил ФИФА

ФИФА обвинили в получении взятки при выборе организатора чемпионата мира

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес обвинил ФИФА в получении взятки от катарского медиа-гиганта Al Jazeera (в настоящее время — BeIN Sports) в размере $100 млн, чтобы повысить шансы Катара на победу на выборах страны-организатора чемпионата мира 2022 года. Мерсиадес заявил, что возглавлявший на тот момент ФИФА Йозеф Блаттер лично оговаривал сумму сделки.

В британской прессе продолжают искать нарушения в процессе подготовки к чемпионатам мира по футболу — 2018 в России и 2022 года в Катаре. На этот раз издание Daily Mail опубликовало утверждение бывшего футбольного чиновника Бониты Мерсиадесе о подкупе во время выборов страны проведения мундиаля-2022.

Мерсиадес написал книгу, посвященную расследованию коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Экс-чиновник утверждает, что катарский спортивный медиа-гигант BeIN Sports дал взятку ФИФА в размере $100 млн, чтобы увеличить шансы Катара на победу на выборах страны-организатора чемпионата.

Кроме этого, Мерсиадес заявил, что возглавлявший в то время организацию Йозеф Блаттер лично оговаривал сумму сделки. Поддержку Блаттеру оказывал экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

Бывший чиновник назвал еще несколько громких имен, как в футболе, так и международной политике.

По словам Мерсиадеса, Франц Беккенбауэр , выступавший изначально в поддержку Австралии, также получил взятку от Катара и в итоге проголосовал за ближневосточную страну.

Блаттер, в свою очередь, еще до итогов голосования позвонил бывшему президенту США Бараку Обаме и сообщил, что Соединенные штаты Америки проиграли на выборах.

Мерсиадес также обвиняет экс-генерального секретаря ФИФА Жерома Фальке в том, что он знал о сделке с Катаром и также получил вознаграждение в размере 5% от оговоренной суммы.

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн Деньги поступили из Германии. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии», — сказал катарец. Напомним, что обвинения ФИФА в коррупции касаются не только выборов России и Катара. На днях Бывший вице-президент организации Мохаммед бин Хаммам признал получение денег из Германии на выборах организатора чемпионата мира по футболу 2006 года, о чем сообщило издание ZDF.

Еще ранее, в предпоследний день прошлого года, другой бывший вице-президент ФИФА Рейнальд Темарии был задержан в Папеэте по подозрению в коррупции во время выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Следователи антикоррупционного ведомства прибыли на Таити с целью проведения обысков. В частности, они намерены выяснить причину и условия, при которых

Темарии получил €305 тысяч от бин Хаммама на покрытие судебных издержек в ходе разбирательств дела в дисциплинарном комитете ФИФА.

В результате расследования чиновника отстранили на восемь лет по обвинениям в получении взятки от бин Хаммама в 2015 году. Темарии был отстранен от любой футбольной деятельности в 2010 году по подозрению в коррупции.

Большой скандал в ФИФА разгорелся в конце мая 2015 года, когда швейцарские власти арестовали нескольких чиновников ФИФА по обвинению в коррупции. Прокуратура страны завела уголовные дела относительно заявок России и Катара на право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Подозрение вызывал сам факт избрания Катара, который с точки зрения инфраструктуры и климата не подходил к проведению турнира подобного уровня. Известно, что в Персидском заливе летом стоит невыносимая жара — температура превышает 40 градусов по Цельсию.

В итоге было принято решение провести мундиаль в зимние месяцы, что стало беспрецедентным решением в истории чемпионатов мира по футболу.

Из-за отсутствия должной инфраструктуры организация турнира, по некоторым оценкам, обойдется государству в рекордные $200 млрд

Также неоднократно поднимался вопрос о нарушении прав рабочих на строительстве объектов будущего чемпионата мира.

Летом 2015 года над Россией и Катаром нависла угроза лишения права проведения чемпионатов мира. Председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала заявил, что не исключает возможности отмены результатов голосования в случае выявления серьезных нарушений.

Тем не менее Россия и Катар сохранили свои права, несмотря на выдвинутые обвинения. ФИФА заявила, что пересмотра места проведения турниров не будет.

В результате скандала свои посты покинули президент ФИФА Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини.