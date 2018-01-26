55 причин, почему Моуринью — особенный

В день рождения Жозе Моуринью рассказываем о нём всё. Как думаете, вам известен каждый факт?

1. Родился в богатой семье

Дед Жозе по материнской линии, Мариу Асенсау Леду, был судовладельцем: владел несколькими рыболовными кораблями в Сетубале. Семья могла позволить себе большое поместье. Мать Жозе совершила мезальянс, когда вышла замуж за футболиста — вратаря Фелиша Моуринью из бедной семьи. Но семья согласилась на это, потому что Мариу обожал футбол.

2. В детстве пережил разорение семьи

После революции и смены государственного устройства в Португалии семья его матери потеряла состояние. Главным источником дохода стала зарплата отца — тренера «Эштрелы Амадоры» и «Белененсеша».

3. Решил стать футбольным тренером в 15 лет

Отец Жозе, в прошлом вратарь футбольный вратарь и тренер, рассказывал, что с 15 лет мальчик ездил с ним на матчи. Передавал поручения футболистам, пытался помогать с тактикой. Потом начал изучать соперников и готовить отчёты об их игре. Уже тогда Жозе решил, что однажды станет тренером.

4. Бросил колледж после одного дня обучения

В 1986 году, когда Жозе закончил играть в футбол, его мать Мария договорилась о его зачислении в бизнес-школу. Моуринью пошёл туда всего один раз и больше не возвращался. «Не люблю носить костюм с галстуком», — объяснял он позже.

5. Работал физруком

После того как Жозе закончил институт физической культуры, он устроился работать по профессии: учителем физкультуре в одной из школ в городе Сетубал. Его дальнейшая карьера похожа на сюжет мотивационного фильма. Даже если ты физрук, можешь выиграть всё. При условии, что ты особенный, конечно.

6. Работал и в «Барселоне», и в «Реале»

С 1996 по 2000 год Моуринью работал в «Барселоне». Сначала переводчиком Бобби Робсона, потом помощником тренера. Когда Робсона сменил Луи ван Гал, Моуринью остался и работал в штабе ван Гала. А во время Кубка Каталонии в 2000 году он даже сам управлял командой. «Барселона» выиграла тот турнир под руководством Моуринью.

7. Сказал, что «Барселона» навсегда в его сердце

«Сегодня, завтра и всегда: «Барса» в моём сердце». 1997 год.

8. Задвинул босса на второй план

Просто посмотрите это видео. Моуринью — переводчик, Бобби Робсон — босс. Но трудно определить, кто главный, ведь Жозе не столько переводит, сколько подсказывает Робсону, что говорить.

9. Выиграл с «Порту» требл

В первый полный сезон в качестве главного тренера «Порту» Моуринью выиграл чемпионат Португалии, Кубок страны и Кубок УЕФА

10. Выиграл Лигу чемпионов без трат на трансферы

Перед сезоном-2003/04 «Порту» купил новых игроков на 10 млн евро. И продал на 10 млн евро. Трансферный бюджет был выведен в ноль. По итогам сезона «Порту» снова выиграл чемпионат. И Лигу чемпионов.

11. Выиграл Лигу чемпионов с Дерлеем, Коштиньей, Педру Мендешем и Манише

Все они вышли в стартовом составе на финальный матч. А ещё Карлос Альберто (после «Порту» играл только в Бразилии), Нуну Валенте и Жорже Кошта. Судя по их дальнейшей карьере, это не тот случай, когда в команде одновременно оказались сразу несколько молодых гениев и будущих суперзвёзд.

12. Сделал русского футболиста победителем Лиги чемпионов

Моуринью выпустил Аленичева на 60 минуте финального матча. На 75-й Аленичев забил гол. Он — единственный футболист из России, который выиграл Лигу чемпионов.

13. Не ищет лёгких путей

«Если бы мне нужна была простая работа, я остался бы в «Порту». Прекрасное кресло, кубок чемпионов, Бог, а сразу после него — я».

14. Назвал себя особенным

Презентация молодого тренера в лондонском клубе была запоминающейся. Моуринью нашёл слова, чтобы представиться. «У „Челси“ есть топ-игроки и топ-тренер. Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, ведь это правда. Я европейский чемпион. Думаю, я особенный».

15. Оскорбил Клаудио Раньери

Кажется, что Раньери — милейший человек, поссориться с которым просто невозможно. Но Моуринью это удалось. Первый выпад он сделал, как только стал преемником итальянца в «Челси». «Если хочешь что-то выиграть на международной арене, надо быть готовым играть против больших команд. Я выиграл Лигу чемпионов не потому, что обыграл 19 португальских команд по пути к финалу. Я обыграл команду из страны, откуда родом Раньери и команду из страны, где он работал. Так добиваются больших побед».

Потом, работая в «Интере», Жозе продолжил: «Меня позвали в „Челси“, потому что хотели трофеев, а с Раньери это было невозможно. Я не виноват, что его считают неудачником». И ещё: «Когда я приехал в Англию, полгода учил язык по несколько часов в день. А он через пять лет не мог поздороваться по-английски».

16. Отправил сообщение всем игрокам «Челси», как только стал тренером

Сообщение было коротким. Всего пять слов. «Мотивация + амбиции + команда + дух = успех».

17. Сделал «Челси» чемпионом впервые за 50 лет

Моуринью выиграл АПЛ в первый год работы в «Челси». Таким образом, свой первый чемпионский титул в истории «Челси» выиграл в 1995 году, а второй — в 2005-м. С разницей в 50 лет.

18. Установил рекорд по набранным очкам в первый год работы в Англии

«Челси» стал чемпионом в 2005 году с 95 очками. Это рекорд Англии: никогда раньше ни одна команда столько не набирала. Кстати, этот рекорд не побит до сих пор. Даже мощнейший «Челси» Антонио Конте в 2017 году немного отстал: 93 очка.

19. Не допускал вмешательства Романа Абрамовича в свою работу

«Если бы Абрамович помогал мне тренировать, мы бы вылетели. А если бы я помогал ему совершать сделки, мы бы обанкротились. Каждый должен заниматься своим делом».

20. Назвал свою собаку в честь Руда Гуллита

Йоркширского терьера, которого Моуринью купил, когда стал тренировать «Челси», он назвал Гуллитом. Да, как бывшего тренера «Челси». Может быть, мир не узнал бы о кличке собаки Моуринью, если бы не один эпизод.

21. Его собака была депортирована из Англии

В 2007 году, когда Моуринью с семьёй вернулся в Англию из поездку в Португалию, его собака не прошла ветеринарный контроль. Вернее, прошла, но документы не были заполнены так, как надо. Поэтому на следующее утро домой к Моуринью пришла полиция. Полиция забрала Гуллита, и он был депортирован из Англии. Но и это ещё не конец, потому что Моуринью…

22. Уехал с церемонии награждения «Игрок года» в «Челси» и был арестован

Моуринью в тот момент, когда забирали его собаку, присутствовал на церемонии награждения лучшего игрока. Он сорвался с церемонии и поехал домой. Там, согласно полицейскому протоколу, он «активно препятствовал полиции выполнению своих обязанностей», за что был арестован. Правда, его вскоре отпустили, ограничившись предупреждением.

Моуринью так и не простил англичан за это. Через неделю, когда его «Челси» только что выиграл Кубок Англии, он говорил не о матче, а о собаке. «Да, моя собака в Португалии. Эта страшная угроза далеко от вас, так что Англия может спать спокойно», — сказал Жозе журналистам на послематчевой пресс-конференции.

23. Собрал в «Челси» состав на 10 лет вперёд

Момент наивысшего триумфа «Челси» в Европе — победа в Лиге чемпионов в 2012 году. На поле тогда вышли Чех, Эшли Коул , Оби Микел, Малуда, Райан Бертран, Саломон Калу, Дрогба — семь игроков, которые пришли в команду ещё при Моуринью. Да и Терри с Лэмпардом именно при нём стали символами клуба.

24. 5 раз попал в книгу рекордов Гиннесса

Вот его достижения: 1. Самая длительная серия без поражений в домашних матчах. 2. Победа в ЛЧ с разными клубами. 3. Самый молодой главный тренер, который провёл 100 матчей в ЛЧ. 4. Наибольшее количество очков в АПЛ. 5. Самая длительная серия без поражений в домашних матчах в Англии АПЛ.

25. Придумал термин «автобус»

Неожиданно, не правда ли? Куда проще представить, что первым «автобус» упомянул кто-то из соперников Моуринью. Но это сделал он сам после игры с «Тоттенхэмом» в 2005 году. «На месте болельщиков я был бы разочарован. Заплатить 50 фунтов, чтобы смотреть на такое? „Тоттенхэм“ не приехал играть в футбол. В Португалии мы называем это „автобусом“. Можно играть от обороны и пытаться забить в контратаках, но они весь матч играли только на отбой».

26. Назвал Арсена Венгера вуайеристом

«Ему нравится наблюдать за другими. Таких людей называют вуайеристами. Он из тех парней, которые держат дома телескоп, чтобы подглядывать. Он говорит о «Челси» всё время».

27. Два раза проиграл Рафе Бенитесу в полуфинале Лиги чемпионов

И ещё раз в полуфинале Кубка Англиии. Это была ненависть с первого взгляда. В сезоне-2004/05 два матча «Челси» и «Ливерпуля» в ЛЧ закончились со счётом 0:0 и 1:0, а единственный гол был засчитан в спорной ситуации: трудно было понять, пересёк ли мяч линию ворот после удара Луиса Гарсии . «Ливерпуль» вышел в финал. «Они не забили нам ни разу, но прошли дальше. Единственный их гол забил лайнсмен. Это жизнь», — говорил Моуринью после матча. Через пару лет он опять проиграл Бенитесу в полуфинале ЛЧ. На этот раз по пенальти. «Лучшая команда проиграла», — прокомментировал это Жозе. Они с Бенитесом с тех пор продолжают обмениваться любезностями. Кода Бенитес выиграл Лигу Европы с «Челси», Моуринью высмеял эту победу: «Надеюсь, мои футболисты никогда не будут серьёзно относиться к этому турниру».

28. Первым остановил «Барселону» Гвардиолы

У Хосепа получилась невероятная команда, и как против неё играть, ещё никто не знал. «Барселона» не замечала соперников в сезоне-2008/09, а через год всё повторилось — до встречи с «Интером». В Милане «Интер» вынес каталонцев со счётом 3:1, а в ответном матче остался вдесятером, пропустил, но вымучил нужный счёт. Команда сделала всего 74 точных паса за игру, но прошла в финал.

29. Выиграл Лигу чемпионов с двумя разными клубами

В 2010 году он стал всего третьим тренером в мире, кому это удалось (после Хаппеля и Хитцфельда). С тех пор его достижение повторили ещё двое: Анчелотти и Хайнкес. Не превзошёл пока никто.

30. Выиграл с «Интером» требл

«Интер» — первый и пока последний итальянский клуб, который выиграл чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов в одном сезоне. Это достижение тем ценнее, что накануне миланцы отпустили своего важнейшего игрока — Златана Ибрагимовича — в «Барселону». За огромные деньги и Самуэля Это’О. Но, пока Златан ругался с Гвардиолой, Диего Милито и Самуэль с помощью Уэсли Снейдера сделали «Интер» ещё сильнее.

31. Получил дисквалификацию за жест

В котором не было ничего непристойного. Моуринью скрестил руки, изображая наручники. Так он показывал, что его команду репрессируют после двух удалений у «Интера» в одном матче. За этот жест его дисквалифицировали на три матча.

32. Заставил плакать Марко Матерацци

В это почти невозможно поверить. Матерацци был провокатором №1 своего времени, до которого Диего Косте ещё расти и расти. Но к Моуринью Марко был так привязан, что не сдержал слёз, когда тренер ушёл из «Интера». Жозе тоже расплакался.

33. Может написать книгу о Марио Балотелли

Моуринью так и не справился с молодым итальянцем. Зато он рассказал историю, которая стала знаменитой. «Мы поехали на выездной матч с »Рубином» в Лиге чемпионов, и все наши форварды были травмированы — я не мог рассчитывать ни на Милито, ни на Это'О. Выход из этой проблемной ситуации был один — поставить Балотелли. Так вот, концовка первого тайма, 43-я минута: Марио зарабатывает жёлтую карточку. В перерыве я планировал поговорить со всей командой, но пришлось уделить 14 из 15 минут общению исключительно с Балотелли. Я говорил: «Марио, я не могу тебя заменить. У меня нет форвардов на скамейке. Никого не трогай во втором тайме! Играй только с мячом! Если ты потерял мяч — не реагируй. Если кто-то тебя провоцирует — не реагируй. Если судья допустил ошибку — не реагируй! Марио, пожалуйста!» Знаете, чем всё закончилось? 46-я минута — красная карточка! Я могу написать о нём книгу. В ней будет страниц 200, не меньше».

34. Подарил «Барселоне» «маниту»

После «класико» в ноябре 2010 года слова «манита» приобрело для каталонцев дополнительный смысл. Разгром 0:5, в котором забил даже Хеффрен, показал, как сильно «Реал» отставал от «Барсы». «Мы только в начале пути. Надеюсь, мои футболисты не сломаются от этого», — говорил Моуринью после матча.

35. Сломал проклятие 1/8 в Лиге чемпионов для «Реала»

Это сейчас «Реал» привык к финалам Лиги чемпионов. До Моуринью команда шесть лет подряд не могла пройти 1/8 финала. В первый же год работы в Мадриде Жозе сломал эту традицию — дошёл до полуфинала. В два следующих года он делал то же самое.

36. Тренировал игру 10 против 11 перед «Барселоной»

«Когда я играю против «Барселоны», моя команда часто оказывается в меньшинстве. Поэтому мы готовимся к этому. Тренируем игру в меньшинстве», — говорил Жозе перед полуфиналом Лиги чемпионов. И действительно, в том матче «Реал» остался вдесятером (удалили Пепе) и проиграл. «Барса» прошла дальше.

37. «Порке?»

Видео можно посмотреть на YouTube-канале geomacbcn.

38. Ткнул пальцем в глаз Тито Виланове

Во время всеобщей потасовки на Суперкубке Жозе не остался в стороне. Он подошёл сзади к помощнику тренера Тито Виланове и ткнул ему пальцем в глаз.

39. Сломал гегемонию «Барселоны» в чемпионате

Ещё до начала сезона-2011/12 Моуринью развязал против Гвардиолы войну. Это и знаменитая пресс-конференция «Порке», и обвинение в сговоре с УЕФА, и стычка с Вилановой и постоянные апелляции к поведению Гвардиолы. Каталонец не выдержал войну нервов, в конце сезона признался, что чувствует себя опустошённым, а в конце сезона уехал из Испании. Моуринью победил.

40. Выигрывал чемпионат в каждой стране, в которой работал

В Португалии, Испании, Англии, Италии. Правда, пока не с каждой командой, в которой работал. Для этого Жозе нужно выиграть АПЛ с « Манчестер Юнайтед ».

41. Был признан «Рок-звездой года» журналом Rolling Stone

Испанское издание известного журнала аргументировало это решение ярким поведением Жозе на бровке и на пресс-конференциях. До и после него тренеров не называли рок-звёздами официально.

42. Ругал Бензема, когда это ещё не было мейнстримом

«Сейчас, когда Игуаин травмирован, у меня остался в атаке один Бензема. Что ж, лучше ходить на охоту с собакой, но если у вас есть только кот — придётся пойти на охоту с котом».

43. Посадил в запас Касильяса

В какой-то момент Моуринью победил/достал Гвардиолу, но победа — ещё не повод закончить войну. И Жозе продолжить воевать со всеми. Некоторые игроки «Реала» поддерживали дружеские отношения с игроками «Барсы». Икер Касильяс был одним из них. И он не боялся сказать, что не разделяет многих принципов Жозе. И вот в конце 2012 года на матч с «Малагой» он не вышел на поле, хотя был здоров. «Я выбрал такой состав, потому что Адан сейчас действительно лучше», — заявил Моуринью. Подруга Касильяса телеведущая Сара Карбонеро взяла в привычку критиковать «Реал» и его тренера. Касильяс привыкал к скамейке запасных. В конце сезона после очередного «класико» Моуринью назвал команду «предателями».

44. Вернулся в «Челси» и снова выиграл чемпионат

В Лондоне Жозе снова занялся тем, что умеет лучше всего: выиграл титул. Первый сезон ушёл на строительство новой команды, а во втором сезоне она не оставила конкурентом ни шанса.

45. Избавился от Салаха, Де Брёйне, Маты и Лукаку

Ради того чтобы создать топ-команду здесь и сейчас, Моуринью пришлось многим пожертвовать. В частности, игроками, которые не были готовы давать результат мгновенно и бороться за место в старте, ожидая шанса. В списке оказались многие, в том числе два игрока, которых сейчас можно назвать лучшими в АПЛ.

46. Боролся за выживание с «Челси»

С таким составом это удастся не каждому тренеру. Но к моменту увольнения Моуринью (в декабре) «Челси» опережал 18-ю команду АПЛ всего на одно очко, практически в зоне вылета. И отставал от лидера на 20.

47. Был уволен после поражения от Раньери

Можно представить, что это должна была быть очень принципиальная игра для обоих тренеров. Но на самом деле оба были занятыми серьёзными актуальными проблемами. Раньери пытался раскрепостить своих футболистов, чтобы они не думали о чемпионстве. Моуринью боролся с раздевалкой. Он проиграл в Лестере 1:2 и был уволен.

48. Получил поддержку болельщиков после увольнения Банеры с подписью «крысы» в адрес игроков «Челси» показали, на чьей стороне болельщики. Они продолжали поддерживать Моуринью.

49. Написал презентационное письмо руководству «МЮ»

В котором объяснял, почему именно его должны назначить новым главным тренером команды. Да, в это время ван Гал ещё работал в «МЮ». Он этого не простил.

50. Побил трансферный рекорд ради Поля Погба

Летом 2016 года «МЮ» заплатил за француза «Ювентусу» 105 млн евро.

«Через пару лет этот трансфер не будет казаться вам дорогим», — прокомментировал переход Моуринью.

И, в общем, оказался прав. Но это не отменяет того факта, что тогда трансфер действительно был дорогим.

51. Выиграл три трофея с «МЮ» в первый сезон

Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лига Европы. Кажется, уже нет ничего плохого в том, чтобы серьёзно относиться к этому турниру.

52. Его любит Златан

«За Моуринью я бы отдал жизнь», — говорит Ибрагимович.

Жозе отвечает в том же стиле. Вот как он прокомментировал возвращение шведа: «Видеть его на поле — радость для любого человека, но для меня это было нечто большее. Очень эмоциональный момент». Неудивительно, ведь Моуринью звонил ему 10 лет, как только был утверждён во главе «Интера», чтобы сказать, как он рад поработать вместе.

53. Перестал эмоционально праздновать голы

И начал критиковать тех, кто это делает. Кого? Неизвестно. Моуринью сказал, что не любит «прыгать по бровке, как клоун». Антонио Конте с подачи журналистов принял на свой счёт и обиделся. Но Моуринью отрицает, что имел в виду именно его.

54. Не говорит о политике

«Вы действительно хотите знать мои политические предпочтения. Серьёзно? Что ж, я предпочитаю 4-3-3».

55. Выиграл 25 трофеев с пятью клубами