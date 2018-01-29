Перед ЧМ-2018 массово убивают собак

Чемпионат на костях: власти борются с бродячими собаками

Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что к чемпионату мира в России планируется очистить улицы городов-организаторов от бродячих собак. Ситуация кажется вполне логичной по двум причинам: 1) есть крупный турнир, на который в города России приедет целая армия болельщиков; 2) есть проблема бродячих собак, которую необходимо решать в этих городах.

Хотя стоп! Вообще-то, максимально логичным решением было бы мониторить проблему регулярно — в целях заботы о гражданах своей страны. И не только в городах ЧМ-2018. Но оставим это за скобками, речь сейчас о другом.

Суть проблемы

Очищать улицы городов решили совершенно чудовищным образом. Об этом сообщают многочисленные тендеры на сайте госзакупок, которые находятся в открытом доступе. Способ заключается в отлове и последующей эвтаназии бродячих животных. Да что уж там, в тендерах с формулировками и вовсе юлить не стали: «уничтожение» — так описана процедура в некоторых из них.

Со временем тревогу забили общественники. Одним из главных лиц, давших истории ход, стала москвичка Екатерина Дмитриева , учредитель Фонда защиты городских животных. Дмитриева к этому моменту дала несколько интервью крупным СМИ, а петиция в Интернете с призывом защитить животных набрала более 170 тысяч голосов. В пояснительной записи к петиции прилагается ссылка на подробное описание истории. Авторы записи оценили сумму средств, выделенных на отлов животных в городах России, в 64 млн рублей, приложив соответствующие скриншоты с сайта госзакупок. Смущает одно: в представленном списке городов лишь несколько принимают участие в чемпионате мира: помимо Волгограда, Ростова и Екатеринбурга в нём представлены Пенза, Астрахань и Чебоксары. В этих городах не только не будут проходить матчи чемпионата мира, но и тренировочные базы участниками пока не выбраны.

Несколько дней назад об этой истории написали зарубежные СМИ.

Mirror пошёл ещё дальше и вынес в заголовок статьи слова «Путин» и «собачьи отряды смерти КГБ».

И пусть британские коллеги в своих традициях прикрепили к новости фотографию 2012 года из Тулы, которая, как известно, не примет ни одного матча мундиаля, солидарны мы в одном: тема совершенно точно заслуживает пристального внимания.

Реакция властей

Виталий Мутко ранее оценил количество бродячих собак в городах чемпионата мира двумя миллионами особей и призвал заняться проблемой безотлагательно. Сообщения о массовом отлове животных получили негативную оценку чиновников, и в начале года появилась первая серьёзная реакция: в городах-организаторах ЧМ-2018 анонсировали появление временных приютов для собак. Министру спорта Павлу Колобкову уже направлено соответствующее предложение. Инициативу взял на себя председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов . Колобков поручил взять вопрос под особый контроль, и теперь комитет внимательно отслеживает ситуацию. Косвенно подтвердил информацию о планирующемся появлении приютов председатель и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» — Алексей Сорокин

К сожалению, наши неоднократные обращения к Алексею с просьбой разъяснить имеющиеся вопросы не возымели должного успеха, но реакцию от него мы всё-таки получили: «Создание и функционирование приютов для собак с целью обеспечения им надлежащего ухода и необходимого лечения, профилактики инфекционных заболеваний, поиска новых хозяев видится нам хорошим решением. Но целью не должно ставиться изолирование собак и их пожизненное содержание в приютах. В то же время наличие приютов — необходимая, но недостаточная мера по гуманному решению вопросов, связанных с безнадзорными животными». Конкретики здесь немного, но ясно, что: а) официальные лица проявляют озабоченность этой темой; б) создание временных приютов для бездомных животных действительно планируется.

Что здесь не так?

Вроде бы ситуация складывается ясная: появилась проблема, общественники забили тревогу, власти отреагировали — так всё и должно быть в современном демократическом государстве. Однако петиция продолжает собирать голоса, а фонд Екатерины Дмитриевой продолжает свою борьбу с чиновниками. Мы обратились к Екатерине Сергеевне напрямую, чтобы выяснить, какие именно решения она требует принять, а заодно прояснить вопросы, которые нам показались не очень понятными.

— Информацию о создании приютов нам косвенно подтвердил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

— Подтвердить можно что угодно, а дальше-то что? По поводу приютов есть целый ряд вопросов. Например, кто их профинансирует, когда они будут построены за три дня до ЧМ? И даже если приюты построят, что будет с этими животными после ЧМ? Пока чиновники думают о приютах, Ростов уже отстреливает животных, Волгоград пока только отлавливает.

— Тендеры, в которых говорится об убийстве животных, уже закрыты, то есть ушли на исполнение. С ними что-то реально сделать сейчас?

— Мы написали по этому поводу обжалование в прокуратуру . Есть Гражданский Кодекс, согласно 231-й статье которого лицо, отловившее животное, должно 180 дней его содержать. Фразы об эвтаназии нет ни в одном законе, нечто подобное содержится только в ветеринарных документах как меры против бешенства и прочих заболеваний.

— Вы называли сумму размером в более 100 миллионов рублей на убийства, откуда такая цифра? К петиции прилагается текст Лидии Кадашовой, она пишет о 64 миллионах рублей.

— Сумма, озвученная Лидией, была актуальна на 15 декабря. К концу декабря она уже превышала 100 миллионов. Все эти суммы есть в файлах группы , там можно наглядно в них убедиться.

— Многие города, о которых там упоминается, не имеют никакой связи с ЧМ. Почему речь шла о них в контексте турнира?

— Чемпионат принимает губернатор, это вопрос региональный. Я не думаю, что тот факт, что отлов собак ведётся не по всему региону, а лишь в некоторых его частях, не позволяет нам говорить, что регион таким образом готовится к чемпионату миру. Так, например, Сочи — это город Краснодарского края, однако гости будут приезжать не только в сам город, но и в ряд городков, которые находятся рядом с ним.

P. S. Чемпионат мира футболу — яркий праздник. Помимо потрясающих эмоций он оставит богатое наследие в виде современной инфраструктуры, которая сделает нашу страну опрятнее и привлекательнее. Но значит ли это, что все шероховатости, мешающие проведению турнира, придётся экстренно подчищать варварским способом? Неужели иных вариантов нет?

Прямо сейчас «Чемпионат» готовит запрос в прокуратуру по исполняемым тендерам, связанным с уничтожением животных. Если ситуация получит развитие, мы будем держать вас в курсе дальнейших событий.