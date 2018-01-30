Три важные истории о возвращении Мусы в ЦСКА

Три важные истории о возвращении Ахмеда Мусы в ЦСКА

Муса вот-вот снова станет «армейцем», и это будет интересно. У Виктора Гончаренко нигериец заиграет немного по-другому.

Мусе может помешать непривычная тактическая схема

Единственные 20 минут в карьере в расстановке с тремя центральными защитниками Ахмед Муса отыграл осенью в Краснодаре, когда сборная Нигерии приезжала на «товарняк» против Аргентины. Муса составил быструю пару нападающих с Алексом Ивоби , игроком схожего типа (способный выходить на острие, но по набору качеств более близкий к вингеру). Тогда Ахмед Муса часто смещался на правый край, откуда и придумал голевую передачу на Ивоби. Единичный опыт был удачным.

Зависимость игроков атаки от тактических схем значительно ниже, чем защитников. Для защитников с каждым годом всё важнее, как построена система обороны и как можно туда вписаться — так, Тоби Алдервейрелда делает одним из лучших защитников мира именно система. Представить Мусу в атакующей двойке в 3-5-2 реально, к тому же прошлой весной Виктора Гончаренко отправлял в нападение Алексея Ионова — ещё более типичного «бегунка». Но несколько тактических историй объясняют, как сложно Мусу будет вписать в стиль ЦСКА.

Опираться придётся на негативный английский опыт. Так, при Клаудио Раньери «Лестер» в ряде матчей переходил на расстановку 3-5-2 — Муса не выходил в таких матчах ни разу. А тактическое видение Клода Пюэля , делающего из «Лестера» симпатичную комбинирующую команду, предостерегает от использования Мусы инсайдом в 3-4-2-1. «Для меня он не нападающий, а вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он может возникать на пространстве, хорошо проникать в штрафную, но Олбрайтон, Грей и Марез выигрывают у него конкуренцию», — объяснял Пюэль. Пример Мареза объясняет, какие качества нужны от игрока такого типажа для Пюэля: защищаться на фланге, при атаках постоянно смещаться в центр, разрывать зоны на дриблинге и активно играть передачами вразрез.

Здесь важно понимать, что:

1. По версии Пюэля (ладно, давайте честно — не только) Муса по всем качествам слабее Мареза.

2. В «армейской» интерпретации схемы 3-4-2-1 лишь один инсайд может выполнять близкие функции, и эта вакансия занята.

То есть если Виктор Гончаренко сохранит 3-4-2-1, Муса будет напрямую конкурировать с Витиньо. Один из атакующей тройки в такой схеме ЦСКА — обязательно атакующий полузащитник, много работающий в центральной зоне, с классным пасом (Дзагоев, Кучаев). Роль Витиньо близко к той, которую в «Лестере» Пюэля получает Марез. Фактически это означает, что при схеме 3-4-2-1 играть будет только один — держать в такой тактике двух одноплановых атакующих футболистов нет смысла.

Главное для Мусы — прокачивать игру на подборах

В кладези тактических идей Виктора Гончаренко — в мощном документальном фильме «Игра разума. Как устроен футбол» Сергея Кривохарченко — тренер ЦСКА неоднократно акцентирует внимание на важности подборов для атаки. «Нужно бить мяч вперёд, и неважно, зацепится ли нападающий за мяч, — он навяжет борьбу», — говорил Гончаренко. Тренерское видение сохранилось после ухода в ЦСКА — Гончаренко защищал Арона Оланаре, пока его устраивала заряженность африканца на борьбу, а потом отправил в атаку Понтуса Вернблума, чтобы ЦСКА больше боролся в атаке и лучше собирал подборы.

Для старого «Лестера», редко владеющего мячом, игра на подборах тоже очень важна. Там на отскоках Муса был неплох — и в серии ситуаций успевал подчистить «дома» после передач в свой фланг на свободное место, и даже один из редких голов за «Лестер», в ворота «Кристал Пэлас», забил с подбора.

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Плюс Ахмеда Мусы на подборах — его динамичность. Быстрый, работоспособный и наученный регулярно бежать, Муса ориентирован на подбор и прессинг сразу после своего же стыка — игроков со схожей интенсивностью беговой работы в нашей Премьер-Лиге очень мало. Проблема Мусы — незнание, что делать с мячом, в ситуациях, когда подбор выигран. Так было на уровне АПЛ: скорость бега не маскировала низкую скорость мышления.

То есть у Мусы есть понимание, где ждать мяч после длинных передач, как подстраиваться под мяч и правильно забегать. Проблемы начинаются, когда Муса выигрывает подбор — в АПЛ такие ситуации часто заканчивались бегом к угловому флажку, бесполезным для атаки.

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Осенняя перезагрузка игры ЦСКА стала возможной во многом из-за ряда тактических изменений, повлиявших на лучшее собирание отскоков. Не зря Виктор Гончаренко называет главным решением не перевод Понтуса Вернблума в атаку, а постоянное место в составе для Бибраса Натхо: «Натхо проявил себя с лучшей стороны. Вспомните, какие передачи он выдал в матчах с „Бенфикой“ и „Тосно“, сколько совершил подборов. То есть взял нити игры в свои руки».

Эта же причина, на мой взгляд, удерживает Гончаренко от критики в адрес Витиньо. При обилии неадекватных решений (передерживает мяч, наносит бесполезные для атаки дальние удары вместо толковых продолжений) Витиньо грамотно собирает подборы и гораздо быстрее думает, какое продолжение атаки выбрать потом. Да и самих овладеваний мяча у Витиньо больше, чем у Мусы (2,1 против 1,8 в среднем за игру). Даже при Леониде Слуцком говорилось, что Ахмед нуждался в вакцине тактической выучке — есть мысль, что для адаптации к тактическому стилю Виктора Гончаренко нужна ещё одна.

Скорее всего, ЦСКА вернётся к стилю весны-2017

Пока Виктор Гончаренко тестирует непривычную для своего ЦСКА схему 4-4-2, но возвращение Мусы делает «армейцев» намного ближе к 3-1-4-2. С таким планом игры Гончаренко вернёт команду к настройкам прошлой весны, когда пару нападающих составляли Витиньо и Алексей Ионов. При качественном контроле мяча — а ЦСКА уже весной был самой атакующей командой из всех, кто играл в три центральных защитника — Витиньо и особенно Ионов чаще получали мяч, забегая за спины защитникам и получая длинные передачи под скоростные рывки.

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Осенью такого игрока, вдобавок более-менее стабильного в реализации своих качеств, ЦСКА не хватало, так что переход Мусы делает атаку ЦСКА более вариативной. Когда нужна будет грубая сила в штрафной, у Гончаренко будут Чалов, Оланаре, даже потенциальный нападающий Вернблум. В 3-1-4-2 с акцентом на контратаки пригодится как раз дуэт Муса — Витиньо. Все основные идеи с прошлой весны — интенсивность игроков атаки, постоянный прессинг, грамотные забегания за спину защитникам — сохранятся. Только под свою тактику Гончаренко получит игрока, гораздо более полезного в завершении атаки.

В двух последних сезонах Ахмед Муса неизменно забивал примерно столько, сколько предрекают методики ожидаемых голов. Реализация адекватная — 22 гола из штрафной он забил при 22,7 xG. Другого нападающего, столь же рационально использующего свои шансы в штрафной площади, у ЦСКА нет. Так что если встраивать Мусу в какой-то из стилей, уже отточенных ЦСКА за предыдущий календарный год, это определённо 3-1-4-2 с Витиньо в паре.

Да, это будет слишком легковесно — но в контратаках эта парочка будет летать.