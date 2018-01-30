Самые необычные профессии футболистов после завершения карьеры

В грядущие выходные в Москве пройдёт очередной Кубок Легенд. Участниками станет немало прославленных футболистов. На площадку МСА «Лужники» выйдут Франческо Тотти , Христо Стоичков, Стипе Плетикоса, Яри Литманен, Дмитрий Аленичев и другие звёзды прошлого. Одним из них будет Тим Визе . Да, до статуса именитого футболиста Визе по ходу своей карьеры так и не добрался, но взглянуть на него будет не менее интересно, чем на других звёзд турнира.

Старт карьеры и встреча с Эрманном

Начиная с самого детства и вплоть до 19 лет Визе защищал цвета леверкузенского «Байера». Кстати, наставники детских команд видели в нём центрального нападающего. Может быть, Германия могла получить в его лице нового суперталантливого форварда, но, сыграв пару раз в воротах, Визе навсегда остался в рамке.

Возможность проявить себя в основной команде «аспириновых» он не получил и уехал в «Фортуну» из Кёльна, которая на тот момент выступала в третьем немецком дивизионе. Там-то его и заметил один из лучших тренеров вратарей Германии Гаральд Эрманн, который открыл миру Романа Вайденфеллера , Кевина Траппа и других известных вратарей. Эрманн перевёз молодого Визе в «Кайзерслаутерн», надеясь через два года сделать из него основного голкипера.

Безоговорочным первым номером «Die Roten Teufel» («красных дьяволов») тогда считался Георг Кох , и Визе брали, надеясь, что он сможет заменить в будущем уже стареющего вратаря. Но боровшийся на протяжении трёх лет за место основного в «Фортуне», Тим не хотел снова сидеть за чьей-то спиной и уже на следующий сезон усадил опытного коллегу на скамейку.

«Вердер» и сборная Германии

В «Кайзерслаутерне» Визе провёл 65 матчей. Мог бы и больше, но почти весь сезон-2004/05 он восстанавливался от травмы колена, а сразу после этого отправился в Бремен. «Мы получили великолепного, молодого, но уже обладающего большим опытом вратаря, который на своей позиции является одним из лучших в лиге», — говорил спортивный директор «Вердера».

Через короткое время он, вероятно, пожалел о том, что сделал. Практически сразу Визе порвал «кресты» в контрольной игре и снова отправился в лазарет. Как оказалось, на 15 месяцев. Функционерам бременского клуба впору было хвататься за головы. Но отчаиваться не пришлось. Голкипер вернулся на поле в феврале 2006 года, став основным на долгие семь лет. За это время Визе успел получить немало комплиментов в свой адрес, но, самое главное, его начали вызывать в сборную. Тима называли главным наследником Оливера Кана Йенса Леманна , но он сам всё испортил.

Хоффенхайм, тренажёрный зал

С первых матчей за сборную Визе не поладил с ветераном Леманном. «Супер Йенс» критиковал эпатажную манеру общения молодого вратаря со СМИ и болельщиками соперников. Но Тим никогда не стеснялся провокаций. «Это заводит и даёт дополнительный стимул. Когда против меня целый стадион, целый город, тогда я готов на всё ради победы. Это заряжает», — признавался он сам.

Из-за своего темперамента немец и покинул «Вердер», за который провёл около 300 матчей. Нет, Визе никого не оскорблял и не дрался. Он просто не хотел мириться с тем, что ему не предлагают новый контракт. Бременцы приняли новый курс развития и платить огромную зарплату Тиму не хотели, ожидая предложений от других клубов. Вратарь не хотел уезжать и поставил ультиматум руководству: либо я — лицо клуба, опытнейший игрок, либо деньги, которые вы за меня выручите. Выбор был в пользу второго, и Визе уехал в «Хоффенхайм».

Болельщики этого клуба встретили голкипера очень холодно. Их можно понять, ведь совсем недавно селекционеры «Хоффенхайма» привозили в Зинсхайм другого некогда подававшего надежды голкипера — Тимо Хильдебранда. Та покупка себя, мягко говоря, не оправдала, а от новой ожидания были те же. Как показало время, они были правы. В первых играх Визе пропустил кучу мячей, стал третьим вратарём в команде, а чуть позже травмировался, поругался с руководством и в 32 года остался безработным.

Рестлинг

«В последнее время мои дела складывались не очень. И для меня, и для моей семьи это было тяжёлым испытанием, поэтому сейчас прежде всего нужно поднять глаза и посмотреть вперёд. Нужно спокойно подумать о том, что делать дальше», — говорил вратарь.

«Я был в США и понял, что там это спорт. Его любят и на него ходят, а не высмеивают, как в Германии. Там-то я и задумался, а почему бы и не попробовать себя в рестлинге?» — рассказывал Визе. Визе начал упорно тренироваться, залечивая старые травмы. Сам того не планируя, он набрал 20 килограмм мышечной массы, и его вес достиг 120 кг. И тут возникла новая идея — рестлинг.

И он попробовал. Ещё в 2014 году он несколько раз участвовал в фотосессиях для организации WWE, выходил во время шоу, чтобы поприветствовать зрителей и вскоре подписал контракт с компанией. В 2016-м, имея вес почти 130 килограмм, Визе провёл свой первый бой, который состоялся в Мюнхене. Машина — такое прозвище он себе выбрал. «The Machine — моя инициатива. Такое прозвище характеризует меня: сила, мужество, дисциплина, талант. Всё это обо мне, и в этом прозвище только положительный смысл», — делился Визе. Если вы вдруг захотите покритиковать вратаря, который, напомню, сыграет за сборную Германии на Кубке Легенд в Москве, то, во-первых, он на вас не обратит внимания: «Считаю критику важным фактором, поскольку конструктивная критика помогает прогрессировать. В остальном это проходит мимо меня. Быть критиком скучно, эти люди в основном просто завидуют. Любой публичный человек сразу же подвергается атакам со стороны анонимных пользователей в Интернете. Не реагирую на это». А во-вторых, с человеком, у которого такие габариты, лучше не шутить.