Аренда с правом выкупа: Олег Шатов перешёл в «Краснодар»

Кандидат в сборную России не останется без игровой практики перед чемпионатом мира.

Почему Манчини и Шатов не сработались?

Перед зимней паузой «Зенит» съездил в Грозный, а Олег Шатов стал участником обратной замены — и в истории одного матча кроются все проблемы Шатова в «Зените» Манчини.

Первая. Олег Шатов вышел на позицию правого защитника, где он никогда в жизни не играл. Хорошо, это разовый всплеск неадекватности Манчини, но речь о том, что Шатов в принципе стал лишним в интенсивном рисунке игры «Зенита». Смотрите: «Зенит» преимущественно строит атаки через левый край. Главный на краю — Кришито. Любимый сценарий атак команды — передача из глубины, не входя в финальную треть, под штрафную площадь, под рывок Кокорина.

Шатов в этой системе построения атаки — ложный гриб, приманка, он не участвует в атаках «Зенита». Использовать Шатова именно так — странно. Для России у Шатова уникальная техника, отточенная в мини-футболе, очень хорошая база и сильный набор качеств, чтобы быть одним из лучших игроков страны. В системе «Зенита» роль Шатова свелась к беготне без мяча, и более бессмысленно использовать Олега было нельзя.

Вторая причина раскрывает эту бессмыслицу. Последние полтора года Олег Шатов неизменно мучился с мышечными повреждениями — много пропускал, с трудом восстанавливался и усугублял травмы. Ставить такого игрока на фланг обороны, делая ставку на его интенсивность и скорость, — странная история. Ожидаемо, что такой игрок не даст больших объёмов беговой работы. Ожидаемо, что бег на большие расстояния — не лучшее качество нынешнего Шатова. Ожидаемо, что его выход на позицию правого защитника — лютый провал.

Третья причина кроется в уходе Шатова на обратную замену: игрок сразу пошёл в раздевалку, не пожимая руку Роберто Манчини и не садясь на скамейку запасных. У Шатова сложные отношения уже со вторым тренером подряд, что немного показывает и ментальные проблемы игрока. Радует, что сейчас агент Олега не выступает в прессе с бешеной критикой, как год назад в адрес Мирчи Луческу — иначе Шатов мог окончательно приобрести статус скандалиста.

Шатов — такой же бегунок, как Эмилиано Ригони, со схожим вниманием к оборонительной работе. Но он чаще травмируется, меньше бежит и не выдерживает объём интенсивности, который так нужен Манчини. Выбор в пользу более активного в движении игрока оправдан… если, конечно, у тренера «Зенита» всё ещё есть чёткий план.

Почему Шатов долго не мог найти подходящий вариант?

После того, как стало ясно, что Шатов Манчини не нужен, его начали сватать во многие клубы. Казалось бы, кандидату в национальную команду найти себе новую команду не проблема, сильные качества Шатова в России все знают. Но конкретных предложений у игрока долго не было, несмотря на интерес тренеров ЦСКА, «Локомотива» и «Ростова». Всех отпугивала высокая зарплата игрока.

Предметно к вопросу подошёл только «Краснодар», который сразу направил в офис «Зенита» официальный запрос. «Быкам» предложили заплатить 2 миллиона евро за аренду игрока на пять месяцев и после обязательно выкупить его за 6 миллионов. Добавьте к этому не самую маленькую зарплату, и цифра получится достаточно весомой. Для сравнения — когда «Спартак» брал в аренду Марека Сухи , то за год заплатил 1,5 миллиона евро.

О таких суммах шла речь изначально. После этого шёл трудный двухнедельный переговорный процесс и на каких суммах стороны в итоге договорились, пока неизвестно.

Но «горожане» получили окончательное право выкупа хавбека. Также по условиям арендного соглашения «Краснодар» сможет заявить игрока на игру против «Зенита» за определённую плату.

Олег Шатов попробует пробиться в основу «Краснодара» и сохранит шансы поехать на чемпионат мира.