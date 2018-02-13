Три вывода по первому матчу ЦСКА в сезоне

Три вывода по первому официальному матчу ЦСКА в сезоне

Хороший Натхо, ожидаемый Вернблум и Муса, которого пока не надо ругать, — ЦСКА в Белграде не восхитил, но был в порядке.

С возвращением Мусы может набрать лучшую форму Натхо

Теперь абсолютно очевидно, что ЦСКА комфортно чувствует себя, играя с мячом, чего не было при Леониде Слуцком. Понятно, что в ответном матче будет плохо без Александра Головина , но справиться можно. ЦСКА находит подходы в центре поля, чтобы вскрыть зоны, возникающие у соперника — обыгрываясь с латералями в стенку, используя опускающегося глубже Дзагоева или того же Головина, который, сохраняя подвижность, никогда не думает дважды.

Третий центральный полузащитник, Бибрас Натхо, вчера провёл чудовищный по объёму матч — на его счету 104 передачи, и это больше четверти от всех передач, сделанных игроками «Црвены Звезды» вместе взятыми. Если в первом тайме сербы сохраняли плотность и успевали отпрессинговывать Натхо на первом пасе, то после перерыва у него прошло сразу несколько классических эпизодов. Когда этот парень поднимает голову до приёма мяча и видит перед собой свободное поле, лучше бежать в укрытие: Натхо после перерыва затерроризировал «Звезду» длинными передачами за спину. Одна из них обязана была становиться ключевой, когда ЦСКА получил возможность убежать три в одного.

Вернблум — лучший ролевик РФПЛ, но сыгранности в обороне пока нет Возвращение Натхо в лучшую форму может совпасть с возвращением Ахмеда Мусы к «армейской» форме. Работает это так: защитники знают, как резко может рвануть Муса, держатся с ним чуть глубже, и вместе с ними чуть глубже, сохраняя компактность, садятся опорники. В результате в центре поля образуется пространство для любимых действий 66-го номера ЦСКА: поднять голову, первым касанием принять мяч, продвинуться вперёд, если надо, и пульнуть его всем за спины.

Пару лет назад я написал текст о том, почему Понтус Вернблум оказывается не нужен сборной Швеции. Тенденция такова, что в центре полузащиты должны играть абсолютно универсальные люди, а Вернблум — чёткий ролевой игрок, времена которых в центре полузащиты пока подошли к концу (пока — потому что футбольная мода циклична). В комментариях хватало возмущений — нельзя же так называть одного из сильнейших игроков чемпионата, но дело в том, что ролевик — это не оскорбление. Скорее наоборот: для гибкого тренера большая удача иметь футболиста с ярко подходящими для позиции качествами.

С тех пор пришедший в ЦСКА Виктор Гончаренко успел использовать шведа на позиции не ситуационного форварда-столба, а теперь и в центре обороны, сохраняя его основные ролевые навыки. Понтус сразу всё принял и понял: в Белграде на его счету лучший процент выигранных единоборств и второй в команде показатель по количеству попыток отбора.

Тем не менее до сыгранности в тройке с Березуцким и Васиным пока далеко — в первую очередь это касается эпизодов, где возникает вопрос, кто играет по игроку. ЦСКА едва не пропустил после такой несыгранности: на 76-й минуте простая позиционная атака «Звезды» привела к дальнему диагональному навесу в штрафную, Березуцкий, который держал Александара Пешича в зоне видимости, продвинулся по направлению мяча и запустил нападающего себе за спину, а Вернблум не успел обернуться и увидеть, что игрок перешёл ему. В итоге Пешич бил без помех, но, к счастью для ЦСКА, в створ не попал. А Понтус моментал навтыкал Березуцкому. Работы в атаке у Гончаренко по-прежнему много

Чтобы понизить градус критики в адрес нападающих ЦСКА, надо сказать, что а) InStat Index, по версии которого Ахмед Муса стал худшим игроком матча, не значит вообще ничего — на эти цифры обращают внимание только ленивые российские спортивные директоры, которым не хочется просматривать действия игрока на видео (в том числе и без мяча); б) на пресс-конференции Виктор Гончаренко говорил не о форвардах, а о «группе атаки». Разница здесь вот в чём: нападающие завершают атаки и отвечают за качество доставки мячей на последней трети поля, а группа атаки — это и подборы после единоборств нападающих, и тот самый «второй темп».

Претензия Гончаренко заключалась в том, что «Звезда» из-за неудачных действий группы атаки провела непозволительно много контратак, и эту претензию нужно делить на две части. Первая: игроки теряли мячи на последней трети поля; вторая: игроки не забирали подборы и не останавливали развитие контратак. С движением у Мусы и Витиньо всё было неплохо, но с мячом и соперниками они действительно не справились, но те недочёты, которые были у ЦСКА в белградских атаках, просматривались и в первой части сезона Премьер-Лиги.

У «армейцев» было такое — подборы в атаке выигрывались не всегда, и наступательные акции из-за этого немного стандартизировались, удары из зоны у линии штрафной стали отличительной чертой ЦСКА. Муса призван нападение команды разнообразить, и видно, что это возможно — скоро пасы за спину обязательно начнут проходить. Но пока есть то, что есть: у Гончаренко много работы с атакующей группой, а из Сербии ЦСКА привозит опасный счёт, который не должен расслаблять.