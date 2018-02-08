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МИД заподозрил Киев в попытке сорвать ЧМ-2018
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МИД заподозрил Киев в попытке сорвать ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 8 февраля 2018
Москва сочла заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отношении чемпионата мира-2018 по футболу попыткой вызвать экстремистские действия и испортить общий спортивный праздник, заявил замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
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Сыромолотов сказал, что Москва не ожидала ничего иного от украинских властей, «кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник», так как, «украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России», передает РИА «Новости».
При этом замглавы МИД заверил, что российские правоохранители и спецслужбы проводят широкую работу по недопущению инцидентов в ходе ЧМ-2018 и взаимодействуют по данным вопросам «с соответствующими службами зарубежных государств».
Он рассказал также, что по аналогии с периодом проведения Кубка конфедераций-2017 «создан межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, который действует на регулярной основе для координации этой деятельности».
Будут работать и национальные футбольные информационные пункты (НФИП), «создание которых предусмотрено Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий».
Каждый из таких пунктов будет иметь доступ «к служебному порталу, на котором стороны могут обмениваться информацией о лицах, представляющих интерес для органов правопорядка».
«Уверены, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне и принесет массу положительных эмоций гостям нашей страны и всем любителям спорта», — заключил Сыромолотов.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира по футболу в России.
Президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что «национальные футбольные федерации вряд ли присоединятся к призыву главы МИД Украины», так как они рискуют попасть «под очень жесткие санкции ФИФА».
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