МИД заподозрил Киев в попытке сорвать ЧМ-2018

Москва сочла заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отношении чемпионата мира-2018 по футболу попыткой вызвать экстремистские действия и испортить общий спортивный праздник, заявил замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов

Сыромолотов сказал, что Москва не ожидала ничего иного от украинских властей, «кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник», так как, «украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России», передает РИА «Новости»

При этом замглавы МИД заверил, что российские правоохранители и спецслужбы проводят широкую работу по недопущению инцидентов в ходе ЧМ-2018 и взаимодействуют по данным вопросам «с соответствующими службами зарубежных государств».

Он рассказал также, что по аналогии с периодом проведения Кубка конфедераций-2017 «создан межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, который действует на регулярной основе для координации этой деятельности».

Будут работать и национальные футбольные информационные пункты (НФИП), «создание которых предусмотрено Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий».

«Уверены, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне и принесет массу положительных эмоций гостям нашей страны и всем любителям спорта», — заключил Сыромолотов. Каждый из таких пунктов будет иметь доступ «к служебному порталу, на котором стороны могут обмениваться информацией о лицах, представляющих интерес для органов правопорядка».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности проведения протестов во время чемпионата мира по футболу в России.