Это было грандиозно. «Ювентус» упустил 2:0, но ещё легко отделался

Две самые тактически-изощрённые команды Лиги чемпионов обещали сложную дуэль. С большим количеством тонкостей, которые никто не заметит, и крайне небольшим количеством голов. Они нас обманули, и это здорово. Что нужно знать о планах команд

Массимилиано Аллегри не мог рассчитывать на большую группу игроков: Дибалу, Куадрадо, Матюиди, Лихтштайнера, Бардзальи. Выбор расстановки был обусловлен этими потерями. Де Шильо вместо Бардзальи, Пьянич и Хедира в опорной зоне, Манджукич и Бернардески на флангах полузащиты, Дуглас Коста на левом полуфланге. Да, на бумаге схема «Юве» выглядела по-другому, но именно так в реальности. Весь первый тайм хозяева провели у своих ворот, а в оборонительной фазе они играли 4-4-2.

Пора забыть о планах команд Маурисио Почеттино имеет итальянские корни и сам знает толк в интригах. Он оправдывает симуляции своих игроков, он создал команду-конструктор, которая за полгода поменяла больше схем, чем знает Дэвид Мойес . По сравнению матча с «Арсеналом» Почеттино сделал всего две замены: вместо Триппьера и Сон Хын Мина вышли Орье и Ламела. Это можно объяснить: вряд ли стоило ждать от «Ювентуса» свободных зон под разрезающий пас, поэтому индивидуальные качества дриблёров были особенно важны.

С первых минут всё это перестало иметь значение. «Тоттенхэм» — команда, которая уже давно не вызывает вопросов в плане качества игры. Но вот готовность команды не рассыпаться в ответственный момент до сих пор вызывает сомнения. В Турине «Тоттенхэм» проспал. Будильник не сработал, и команда Почеттино опоздала к началу игры на 10 минут.

«Ювентус» забил оскорбительно простые голы. Пьянич со стандарта просто бросил мяч вперёд, в центр штрафной, куда вбегал Игуаин. За ним не успел Деле Алли, и это забавно, потому что не успеть могли Вертонген и Санчес, но их вообще не оказалось поблизости. Второй гол — такой же нелепый. Бернардески забыли на углу вратарской, а Дэвис не только потерял игрока, но и не смотрел на него. Он смотрел только на мяч и играл по мячу. И попал ногой по Бернардески. С пенальти Игуаин оформил самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов.

После 2:0 уже «Ювентус» перешёл в спящий режим. Защищать удобный счёт — любимое занятие итальянских команд, но фланг Де Шильо и Бернардески проваливался. «Тоттенхэм» легко проходил центр поля, в помощь Алли сваливался Эриксен, а Бенатья и Де Шильо не могли разобрать игроков. Слева проходили острые забросы, два из которых обязан был реализовать Кейн. Но с его ударами справился Буффон.

В тот момент, когда «Ювентус» выглядел несолидно и неубедительно, всё сделал Буффон. Благодаря ему растерянность команды не привела к катастрофе. Под конец тайма «Юве» вспомнил, что есть такое слово «контратака». Пьянич и Игуаин выбежали двое в одного, но увлеклись обменом любезностями: так долго пасовали друг другу, выводя на удар, что потеряли время. Гонсало всё равно мог забивать, но с левой ноги не попал под штангу.

Расплата пришла мгновенно. Все слабые места «Юве» сыграли одновременно: Эриксен легко отобрал мяч в центре, Алли не мешали давать пас, Кейн забежал между Бенатья и Де Шильо (последний делал вид, что его это не касается), обыграл Буффона и наконец забил.

«Тоттенхэм» наказал «Ювентус» по-итальянски Сюжет матч не давал расслабиться. На последней минуте тайма Серж Орье проиграл забег в защиту на фланге после очередной контратаки и зачем-то сфолил в штрафной. Игуаин имел шанс снова убить интригу, но попал в перекладину и, пожалуй, даже перегнал Кейна по упущенным моментам.

Второй тайм начался с попыток «Тоттенхэма» додавить хозяев, но Аллегри явно объяснил своим в перерыве, что бегать за мячом, расталкивая соперников, должен не только Кьеллини, но и Бенатия с Пьяничем. Пошла игра без моментов. В середине тайма Аллегри снял Хедиру и выпустил Бентанкура: это было бы логично (пусть и жестоко) на 35-й минуте или в перерыве, но когда «Юве» успокоил игру, показалось странным.

«Тоттенхэм» наказал за спокойствие в типично итальянском стиле: хитростью со штрафного. Эриксен (почему он ещё не суперзвезда? Где «Реал» ?) проигнорировал стенку и ударил в угол, где стоял Буффон. Очень просто, смертельно эффективно, 2:2.

И тут самое время вспомнить об одном матче. «Ювентус» на своём стадионе выигрывает у англичан со счётом 2:0 уже через 10 минут после начала матча, звёздный форвард сделал дубль… Это всё уже было, и воспоминания у команды остались не самые приятные. В 1999 году Филиппо Индзаги быстро забил два гола в ворота «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов. Матч кончился поражением, а «МЮ» выиграл турнир.

Аллегри явно имел в виду что-то подобное, потому что быстро снял с игры Манджукича и выпустил Стураро. Ещё более работоспособного футболиста, правда, бесполезного в атаке. Защищать 2:2? Да, ведь может быть и хуже. Замены Почеттино работали на атаку, правда и Сон Хын Мин и Моура вышли в самом конце.

«Ювентус» ещё успел сделать пару хороших подходов к воротам, нанёс пару ударов Кьеллини после навесов Пьянича от флажка… но жалеть обеим командам стоит не о концовке. А о моментах в первом тайме, которые не использовали Кейн и Игуаин. У них по два, ничья. Всё справедливо.