Болельщик ЦСКА умер в Белграде. Что произошло?

Смерть фаната ЦСКА в Белграде. Как это случилось?

Московский ЦСКА первым из российских клубов открыл 2018 состязательный год. Радость премьеры красно-синему сообществу омрачило печальное известие из Белграда. За несколько часов до выхода «армейцев» на газон «Райко Митича» по Сети разлетелась «молния»: «В столице Сербии скончался болельщик ЦСКА. Подробности выясняются».

Чуть позже по болельщицким ресурсам ЦСКА разошлось сообщение следующего содержания: «Сегодня у нас случилась горе. Скончался известный болельщик ЦСКА Леха Страус… Сбор средств на организацию вывоза тела на Родину и организацию похорон — на месте продажи билетов на фан-сектор ЦСКА».

Что на самом деле случилось в Белграде, «Чемпионату» рассказал Дмитрий Бугров, известный в фанатской сообществе как Дима Лысый. «Алексей никогда не жаловался на здоровье»

— Как это произошло?

— Мне сказали, что по Москве поползли версии убийства. Нет, человек просто неожиданно умер. Как я слышал, он шёл с ребятами, и вдруг у него подкосились ноги. Его подхватили под руки — а он умер. Когда приехала машина «скорой помощи», он уже был мёртв. Ситуация и близко не имеет отношения к матчу с принципиальным соперником, Алексей никогда не участвовал в драках. В городе никаких стычек не было.

— Неужели даже не успели вызвать «скорую»?

— Я пока не виделся с людьми, которые были с ним. Мы с ними встретились в городе за день до матча, гуляя по Белграду. Они добирались до места сложным рейсом, на перекладных. Возможно, свою роль в смерти Алексея сыграла усталость, перемена климата. Хотя человек никогда не жаловался на самочувствие, был совершенно здоров. — Встретились со спутниками Алексея на матче? — Нет. Билеты ведь продавались не только на фанатский сектор. Когда поступило известие, что матч будет проходить без зрителей, у нас была квота в 200 билетов на VIP-сектор. Думаю, у ребят, которые находились с Алексеем, были билеты как раз туда. По крайней мере, на фанатском секторе я их не нашёл, хотя активно искал. «В его венах текла красно-синяя кровь»

— Как вы познакомились с Алексеем?

— Лёха Страус — человек, известный в фанатских кругах с конца 1990-х. Я же его узнал в начале 2000-х. Не скажу, что он был моим близким другом — скорее хорошим знакомым. Постоянный участник выездов как по России, так и за рубеж. Он любил свою команду, был предан клубу, в его венах текла красно-синяя кровь. Алексей был настоящим товарищем и никогда не унывал.

Буквально за день до матча вечером мы встретились в Белграде. Обнялись, пообщались, всё было нормально — а во вторник пришла новость, что у него произошла остановка сердца. Пока ещё не было вскрытия, так что ничего не знаем наверняка. Хотя, наверное, теперь это уже не так важно — человека всё равно не вернуть. Его смерть стала шоком для фанатов, находящихся здесь.

— Появилась информация, что вы осуществляете сбор денег на транспортировку тела и похороны.

— Да, это так. На секторе проходил сбор, в данный момент осуществляются пожертвования на карту. Сейчас люди связываются с родственниками, решают вопрос отправки тела. Многое будет зависеть от местных властей. Посмотрим, что покажет вскрытие. Но люди занимаются проблемой и не бросят ни его, ни родственников. К сожалению, такое иногда случается.

— С семьёй Алексея уже общались?

— По моей информации, брату уже сообщили. Сейчас будут говорить и родителям. Я встретился с человеком, который занимается организацией процесса, в среду будем на связи. Основные денежные средства поступают мне на карту. Все собранные деньги будут направлены на транспортировку тела Алексея домой.