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Министр спорта Украины: Хочу призвать наших болельщиков не ехать на ЧМ-2018
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Министр спорта Украины: Хочу призвать наших болельщиков не ехать на ЧМ-2018 

Советский спорт 10 февраля 2018
Фото: Экспресс-газета
«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято.
Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.
Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», — цитирует Жданова Tribuna.com.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Подробности, комментарии и развитие темы — в телеграм-канале «Советского спорта»
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