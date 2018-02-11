Ещё
Неймар отправил арбитра в нокдаун
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар отправил арбитра в нокдаун в матче Лиги чемпионов 

Газета.Ru 11 февраля 2018
Нападающий французского "ПСЖ" Неймар попал мячом в голову главному арбитру перво матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
Эпизод произошел во втором тайме, когда бразилец сделал дальнюю передачу в сторону штрафной площади "сливочных". Однако мяч не дошел до цели, а попал в голову арбитру Джанлуке Рокки. Итальянец на некоторое время, схватившись за голову, приостановил матч. Медики оказали ему помощь, после чего игра была возобновлена.
Ранее сообщалось, что "Реал" одержал победу над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Неймар результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку на 14-й минуте.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин получил травму в начале матча с "РБ Лейпциг" Орлов сказал президенту "Зенита", что Манчини позорит клуб Все допинг-пробы российских футболистов оказались отрицательными
 Ещё 120 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение