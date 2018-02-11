Неймар отправил арбитра в нокдаун

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар попал мячом в голову главному арбитру перво матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает "Советский спорт".
Эпизод произошел во втором тайме, когда бразилец сделал дальнюю передачу в сторону штрафной площади "сливочных". Однако мяч не дошел до цели, а попал в голову арбитру Джанлуке Рокки. Итальянец на некоторое время, схватившись за голову, приостановил матч. Медики оказали ему помощь, после чего игра была возобновлена.
Ранее сообщалось, что "Реал" одержал победу над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Неймар результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку на 14-й минуте.