Неймар отправил арбитра в нокдаун в матче Лиги чемпионов

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар попал мячом в голову главному арбитру перво матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" , сообщает "Советский спорт"

Эпизод произошел во втором тайме, когда бразилец сделал дальнюю передачу в сторону штрафной площади "сливочных". Однако мяч не дошел до цели, а попал в голову арбитру Джанлуке Рокки . Итальянец на некоторое время, схватившись за голову, приостановил матч. Медики оказали ему помощь, после чего игра была возобновлена.

Ранее сообщалось, что "Реал" одержал победу над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Неймар результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку на 14-й минуте.