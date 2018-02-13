В Совете Федерации предложили снизить стоимость билетов на ЧМ-2018

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева предложила снизить стоимость билетов на чемпионат мира по футболу. Об этом она сообщила в ходе расширенного совещания с представителями федеральных и региональных органов государственной власти, ответственных за подготовку проведения ЧМ-2018.

«Единственное, что меня смущает, это все же достаточно высокая цена на билеты (на ЧМ-2018. — прим. Агенства «Москва» ). Вот тут может быть стоит еще подумать над тем, чтобы как-то ее снизить», — сказала С. Горячева.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.