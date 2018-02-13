Ещё
В Совете Федерации предложили снизить стоимость билетов на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совете Федерации предложили снизить стоимость билетов на ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 13 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева предложила снизить стоимость билетов на чемпионат мира по футболу. Об этом она сообщила в ходе расширенного совещания с представителями федеральных и региональных органов государственной власти, ответственных за подготовку проведения ЧМ-2018.
«Единственное, что меня смущает, это все же достаточно высокая цена на билеты (на ЧМ-2018. — прим. Агенства «Москва»). Вот тут может быть стоит еще подумать над тем, чтобы как-то ее снизить», — сказала С. Горячева.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
Агентство «Москва»: последние новости
Информация о продаже контрафактной продукции и билетов на ЧМ-2018 удалена с 202 интернет-ресурсов Футболист Л.Месси получит на день рождения от Бронниц гжель и торт весом 3,5 кг Д.Медведев может в ближайшее время представить кандидатов на посты вице-премьеров и министров РФ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201839
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-20188
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение