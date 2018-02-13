«Билеты на чемпионат мира по футболу распространяются в соответствии со строгими правилами» — Терюшков

В эти дни продолжается второй этап продаж билетов на чемпионат мира-2018. Продажа билетов путем случайной жеребьевки завершилась 31 января. В общей сложности было подано свыше 4 миллионов заявок. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На сегодняшний день больше всего заявок подали российские любители футбола. Кроме них в числе лидеров — болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии. При этом 45% всех билетов запрошено болельщиками

из-за рубежа. Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Билеты, приобретенные в ходе 1 и 2 этапов, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года.

Чемпионат мира по футболу — событие долгожданное и вокруг билетов уже давно развернулся соответствующий ажиотаж. Разумеется, спрос превышает предложение, и продажа билетов проходит по четкому выверенному алгоритму, который тщательно контролирует ФИФА. При таком ажиотаже, к сожалению, появляется вероятность столкнуться с мошенниками, которые продают поддельные билеты через интернет по «выгодной» цене или без необходимости подавать официальную заявку. Еще раз повторюсь: процедура покупки билета — строго регламентирована и не подразумевает альтернативных возможностей

По словам министра, пока билеты продаются только на официальном сайте ФИФА, позже они появятся и в кассах главных билетных центров ФИФА. Всем, кто хочет попасть на матчи турнира, первым делом предстоит пройти регистрацию на сайте ФИФА. Там же после регистрации появится возможность подать заявку на покупку билета. Случайно заполучить лишний билет у входа на стадион не получится — все они будут содержать личные данные болельщиков