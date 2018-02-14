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Каждый пятый исландец собирается попасть на ЧМ
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Двадцать процентов населения Исландии стремятся попасть на ЧМ-2018 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: ТАСС
Двадцать процентов граждан Исландии подали заявки на получение билетов на матчи чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом журналистам сообщила посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.
В среду министр спорта РФ Павел Колобков и председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин провели информационный брифинг для послов всех стран — участниц турнира. Встреча прошла в Москве.
"С тех пор, как Исландия попала на турнир, мы тесно сотрудничаем с российскими властями и задаем много вопросов коллегам из России. Один тот факт, что двадцать процентов наших граждан подали заявки на билеты, говорит об особом интересе моих соотечественников к чемпионату", — рассказала Асгейрсдоттир.
"Еще один важный факт, что три исландца играют в футбольном клубе "Ростов", наша сборная сыграет там во время турнира", — добавила она. "Кроме того, наша база находится в южном кластере (в Геленджике — прим. ТАСС). Я там еще не была, но команда говорит, что на месте есть все необходимое, все соответствует самым высоким стандартам", — отметила посол Исландии.
Асгейрсдоттир, ранее работавшая послом Исландии во Франции, призналась, что в России ей работать проще.
"Мы, исландцы, гордимся своей независимостью и даже плохо работаем, когда нам ставят ограничения. Мы, как и русские, тоже серьезные люди, мы очень похожи. Мне намного легче представлять свою страну здесь, чем во Франции, потому что здесь есть неподдельные общение и интерес к нашей стране, мы тоже любим неформальное общение. У французов он красив, однако им надо 15 минут, чтобы довести свою мысль до конца", — сказала она.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Исландии на групповой стадии сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
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