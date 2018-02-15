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Наплыв фанатов на ЧМ-2018 ожидают в Бронницах из-за дня рождения Л. Месси и тренировок сборной Аргентины
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Наплыв фанатов на ЧМ-2018 ожидают в Бронницах из-за дня рождения Л. Месси и тренировок сборной Аргентины 

Агентство «Москва» 15 февраля 2018
Фото: MosDay.ru
Самое большое количество футбольных болельщиков планируется принять в Бронницах в связи с днем рождения Лионеля Месси, игрока сборной Аргентины, которая будет жить и тренироваться на базе в Бронницах. Об этом в ходе расширенного заседания комитета по вопросам образования, культуры и туризма по вопросу готовности туристических маршрутов, объектов и инфраструктуры в Московской области к ЧМ-2018 сообщила начальник управления туризма министерства культуры Подмосковья Юлия Ветошкина.
«Самое большое посещение (болельщиков — прим. Агентства «Москва») планируется, конечно, в Бронницах. Потому что там будет день рождения у Л. Месси, там будет самый большой наплыв (фанатов — прим. Агентства «Москва»)», — сказала Ю. Ветошкина.
Тренировочная база в Бронницах включает в себя 11 футбольных полей с естественным покрытием и одно — с искусственным. Во время проведения чемпионата мира здесь будут жить и тренироваться футболисты сборной Аргентины.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов — на -Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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Информация о продаже контрафактной продукции и билетов на ЧМ-2018 удалена с 202 интернет-ресурсов Футболист Л.Месси получит на день рождения от Бронниц гжель и торт весом 3,5 кг Д.Медведев может в ближайшее время представить кандидатов на посты вице-премьеров и министров РФ
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