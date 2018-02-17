Дмитрий Азаров: стадион «Самара Арена» к тестовым матчам будет готов

Жесткий контроль позволил сократить, а по многим объектам и ликвидировать сроки отставания Самарской области при подготовке к чемпионату мира по футболу, уверен врио губернатора региона Дмитрий Азаров . Об этом, а также о том, как власти региона будут встречать футбольных звезд, в том числе уругвайца Луиса Суареса , о ситуации на заводе «АвтоВАЗ» и инвестиционном проекте в аэрокосмической сфере, он рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи. Беседовала Светлана Берило.

— Дмитрий Игоревич, какие ключевые для региона инвестиционные соглашения вы заключили на форуме в Сочи?

— Мы не ставили задачу заключить контракты, но на площадке форума были проведены серьезные переговоры. Мы подписали ряд соглашений, все они носят перспективный характер: это и сотрудничество с АСИ, и продолжение сотрудничества с Республикой Крым, с Национальным агентством развития квалификации — это новое для нас направление.

Подписаны соглашения о намерениях, начало реализации которых мы ожидаем уже во втором квартале текущего года. Также были проведены переговоры с компаниями "Ренова" "Лукойл" о перспективных для региона направлениях.

— Самарская область по инвестиционной привлекательности, согласно данным АСИ, оказалась практически в конце регионального рейтинга. С чем связан, на ваш взгляд, такой результат? Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность региона? Что планируете предпринять в этой связи?

— Понятно, что такое невысокое место в рейтинге нас устраивать не может. Самарская область — один из мощнейших регионов по своему научно-техническому, промышленному и образовательному потенциалу. У нас есть талантливые и профессиональные, энергичные люди, у нас есть богатство недр. Если говорить об инвестиционной привлекательности в чистом виде, я думаю, мы входим в десятку субъектов Российской Федерации.

Но вот в рейтинге АСИ мы действительно в седьмом десятке. На пленарном заседании форума говорилось о том, что место в рейтинге — это в большей степени оценка региональной управленческой команды. Я с этим согласен.

Рейтинг меня не так расстраивал бы, если бы у нас был рост инвестиций. Но за последние два года Самарская область ухудшила свои показатели по привлечению инвестиций, произошло снижение на 35 процентов. Это действительно проблема, и сегодня мы перестраиваем работу правительства и муниципалитетов для того, чтобы создать условия для привлечения инвестиций.

В другом рейтинге — оценки внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса — наши показатели еще хуже. На заседании госсовета было озвучено, что Самарская область исполнила внедренческие показатели по целевым моделям на уровне 76 процентов, тогда как эта цифра в среднем по стране — около 85 процентов. Мы знали об этой проблеме, провели диагностику с первых дней моей работы, и я думаю, что на 1 февраля наши показатели уже превысили 90 процентов. По нашей оценке, они сейчас на уровне 92 процентов.

Такой скачок стал возможным благодаря целому ряду решений, в том числе жесткому регулированию процессов выдачи разрешений на строительство. Мы уже с 1 декабря стали выдавать разрешения через МФЦ, что существенно сокращает количество чиновничьих барьеров, субъективности, делает прозрачной процедуру. Рассчитываю, что это предаст серьезное ускорение, в том числе и по сокращению сроков выдачи. Также одна из проблем, которую мы выявили, — сложности при подключении к сетям. Мы провели настойчивую работу по всем сетевым компаниям и добились сокращения сроков и упрощения процедур.

— В феврале в Москве у вас состоялась встреча с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым . Сообщалось, что одной из тем для обсуждения стал перспективный инвестиционный проект в аэрокосмической сфере, который может быть реализован в Самарской области при участии иностранных инвесторов. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.

— Это очень серьезный инвестиционный проект, который значим не только для нашего региона, но и для всей страны. Но поскольку мы сейчас в процессе достижения договоренности, я думаю, что мы расскажем об этом чуть позже, когда все будет закреплено на бумаге. Но очень важно, что этот проект заинтересовал и министерство промышленности , и министерство транспорта . Мы рассчитываем на помощь наших коллег из федеральных ведомств и успешную реализацию проекта.

Для Самарской области проект очень важен, в регионе серьезно развит авиакосмический кластер, это наша отраслевая специализация, у нас подготовленные специалисты, мощнейший национальный исследовательский университет имени Королева, кроме того, у нас уникальный аэропорт. Географическое положение также играет роль.

Мы планируем реализовать этот проект с привлечением инвестиций из Германии, и нам очень важно подобрать подходящего партнера с российской стороны. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о намерениях.

— Как вы оцениваете перспективы развития «АвтоВАЗа» в 2018 году? Может ли завод выйти на чистую прибыль, о которой было заявлено?

— Как вы знаете, по заводу «АвтоВАЗ» утверждены бизнес-планы. В соответствии с бизнес-планом предприятие должно выйти на прибыль к 2020 году, совсем скоро. Все предпосылки к этому имеются. Напомню, что по итогам прошлого года рост продаж и количества произведенных автомобилей составил 17 процентов, это очень серьезный показатель по сравнению с 2016 годом.

При этом «АвтоВАЗ» укрепил свою нишу на российском рынке. Lada Vesta стала лидером продаж января. Не так давно опробовал Lada Vesta Sport — очень хороший автомобиль. Думаю, он не только мне, но и автолюбителям, и работникам предприятия внушает уверенность, что у «АвтоВАЗа» очень хорошее будущее.

Сегодня на предприятии проводится очень серьезная модернизация производства, разработка новых моделей. Предполагается, что уже в 2019 году будут запущены две новые модели, еще по четырем будет осуществлен рестайлинг. Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить, что предприятие ожидает устойчивое развитие.

Конечно, это не было бы возможно без той поддержки, которую в свое время оказало правительство РФ и лично президент страны.

Я не вправе раскрывать все планы, но уверен, что «АвтоВАЗ» будет осваивать не только новые модели, но и новые ниши на авторынке.

— Планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру на губернаторских выборах в сентябре?

— Как вы знаете, я назначен на должность исполняющего обязанности губернатора указом президента , поэтому я дождусь указаний Владимира Путина и после этого смогу ответить на ваш вопрос.

— Каков на сегодняшний день процент готовности самарского стадиона к чемпионату мира по футболу? На ваш взгляд, будет ли стадион сдан в эксплуатацию в заявленные сроки?

— Я не сторонник рапортовать о результатах, которых еще нет. Более полугода назад назывались высокие проценты готовности, более 80. Цифра, от которой мы отталкивались, прозвучала на совете по спорту при президенте, который прошел в октябре, там готовность стадиона была определена на уровне 65 процентов, соответственно, более трети работ на тот момент еще предстояло выполнить. Тогда же мы создали жесткую систему мониторинга, благодаря которой ведется ежедневный контроль: нам известно, сколько квадратных и погонных метров построено, сколько кресел устанавливается. Подробная информация поступает по всем видам работ, не только по стадиону, но и в целом по программе подготовки к ЧМ-2018, как по федеральной ее части, где главный объект стадион, так и по региональной, где целый ряд инфраструктурных проектов. Такой контроль позволил нам сократить, а по многим объектам и ликвидировать сроки отставания при подготовке к ЧМ. Основные инфраструктурные объекты — дорожные — мы ввели в эксплуатацию уже с конца декабря прошлого года.

Строительство стадиона «Самара Арена»

Что касается стадиона, в декабре был подписан так называемый догоняющий график производства работ, все работы по нему на сегодняшний день без отставания. Если отставание фиксируется на уровне суток-полутора, то оно ликвидируется в последующие двое-трое суток. И сегодня отставания от догоняющего графика нет.

Конечно, при этом напряжение сохраняется. Большую помощь для ускорения процессов осуществляют федеральные ведомства. У нас на регулярной основе бывают представители федеральных министерств.

Мы уверены, что к тестовым матчам, которые должны пройти в апреле, стадион «Самара Арена» будет готов.

— В феврале был опубликован список баз команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018, согласно которому сборная Швейцарии разместится на время игр в Тольятти, а тренироваться будет на стадионе «Торпедо». Как вы оцениваете готовность этих объектов к встрече иностранных гостей? Готовы ли остальные тренировочные площадки и базы команд?

— Степень готовности всех баз не вызывает сомнения, но та самая база, которую выбрали швейцарцы, была резервной и не так интенсивно готовилась в предыдущий период.

Никаких сомнений нет, что база, выбранная рядом со стадионом «Торпедо», «Лада-Резорт», будет подготовлена, все работы сегодня уже организованы, мы рады гостям. Рассчитываем, что еще две базы, которые мы подготовили, будут комфортны для команд-участниц и что они также найдут своих хозяев на время проведения чемпионата мира по футболу.

Базы в высокой степени готовности, они заинтересовали сразу несколько команд участниц. Но пока у нас договоренность только по одной команде — Швейцарии. По остальным мы находимся в процессе обсуждения.

— Планируется ли специальная программа для уругвайской звезды Луиса Суареса, который приедет на матч со сборной России?

— К нам приедет много звезд. Мы, в первую очередь, будем готовить специальные программы для звезд российского футбола, поскольку совершенно очевидно, что именно футболистов сборной России в нашем городе, как и во всех остальных городах, будет больше всего.

Приезд любой звезды, а звезды будут представлены и в других командах, это всегда событие. Я уверен, что это будет вызывать дополнительный интерес у любителей футбола и любителей спорта.

Мы планируем, что наша программа фестиваля болельщиков будет учитывать состав команд, которые сыграют на нашем стадионе.

Собираемся приглашать звезд эстрады из этих стран. Рассчитываем, что к приезду сборной из Уругвая мы сможем пригласить творческие коллективы, которые смогут представить не только спортивную составляющую, но и культуру Уругвая. Это замечательная страна, я там был и мне очень понравилось. Я рад тому, что самый интересный матч со сборной России пройдет именно в Самаре.

Что касается Суареса, думаю, предложу ему поставить автограф на майке с его изображением, которую я когда-то купил в Монтевидео.

Конечно, Суареса мы отдельно отметим и почествуем его. После победы России над сборной Уругвая.