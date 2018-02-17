За перепродажу билетов на ЧМ-2018 жителей Самары накажут штрафом в 150 тысяч рублей

За незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу — 2018 жителям Самары грозит административное наказание. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

— Реализацией считаются продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен и другое использование билетов для получения прибыли или без такой цели, — уточнили в ведомстве.

Штраф за несоблюдение закона для должностных лиц составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей. Юрлицу за подобный проступок придется заплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Продажа поддельных билетов будет караться строже. К примеру, сумма штрафа для юридического лица может достигать 1,5 млн рублей.

Единственной легальной платформой для приобретения билетов является сайт FIFA.com/bilet. Информацию о других сайтах, где продают билеты на ЧМ, будут анализировать участники проекта «Нетоскоп». Если незаконная деятельность подтвердится, то ресурсы заблокируют.

Чтобы пройти на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, необходимо получить паспорта болельщика. 63.ru подготовил инструкцию, как получить Fan ID и в чем его особенности.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Самаре проведут шесть матчей: четыре матча группового этапа, включая игру сборной России, 1/8 и 1/4 финала. Цены билетов на эти игры держатся в диапазоне с первой по четвертую категорию и варьируются от 1280 до 21900 рублей.