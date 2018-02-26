Названы соперники сборной России

Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с чехами и немцами

Сборная России по футболу в сентябре и ноябре проведет товарищеские матчи с командами Чехии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия — Чехия пройдет 10 сентября, Германия — Россия — 15 ноября.