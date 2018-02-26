Названы соперники сборной России

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Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с чехами и немцами 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Сборная России по футболу в сентябре и ноябре проведет товарищеские матчи с командами Чехии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч Россия — Чехия пройдет 10 сентября, Германия — Россия — 15 ноября.
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