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Экс-игрок «Барселоны» считает российских фанатов замечательными
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Экс-игрок «Барселоны» считает российских фанатов замечательными 

Газета.Ru 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший футболист «Барселоны», «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета заявил, что у России получится провести чемпионат мира по футболу на высоком уровне.
"Мне кажется, мундиаль в России пройдет хорошо. Очевидно, это очень важное событие для страны-организатора. Россия отлично справилась с проведением предыдущих международных турниров, в частности Кубка конфедераций.
Из моего прошлого и настоящего опыта могу сказать, что футбольные фанаты в вашей стране просто замечательные, они очень любят этот вид спорта. Думаю, атмосфера на чемпионате мира будет незабываемой", — цитирует Мендьету газета «Известия».
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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