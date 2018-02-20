Экс-игрок «Барселоны» считает российских фанатов замечательными

Бывший футболист «Барселоны», «Валенсии» и сборной Испании Гаиска Мендьета заявил, что у России получится провести чемпионат мира по футболу на высоком уровне.

"Мне кажется, мундиаль в России пройдет хорошо. Очевидно, это очень важное событие для страны-организатора. Россия отлично справилась с проведением предыдущих международных турниров, в частности Кубка конфедераций.

Из моего прошлого и настоящего опыта могу сказать, что футбольные фанаты в вашей стране просто замечательные, они очень любят этот вид спорта. Думаю, атмосфера на чемпионате мира будет незабываемой", — цитирует Мендьету газета «Известия»

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.