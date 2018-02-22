Бразильские дипломаты остались довольны подготовкой Ростова-на-Дону к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. / ТАСС /. Делегация Посольства Бразилии в РФ посетила Ростов-на-Дону, где пройдет стартовый матч бразильской сборной в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. После осмотра гостиницы, площадок и стадиона «Ростов-Арена» дипломаты высоко оценили подготовку города к матчам, сообщает в четверг управление коммуникациями Дирекции Ростов-2018.

"Делегация совершила поездку на «Ростов-Арену», где гости осмотрели раздевалки и пресс-центр стадиона, а также ознакомились с качеством газона. Делегация, высоко оценив инфраструктуру, предназначенную для приема сборной Бразилии и качественную подготовку Ростова-на-Дону к ЧМ, отбыли домой", — говорится в сообщении управления.

Также дипломаты увидели работу Ростовской областной клинической больницы, осмотрели гостиницу и тренировочную площадку, на которой бразильцы будут готовиться к игре со Швейцарией.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону.

Стадион «Ростов-Арена», где в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала, строится в левобережной зоне города. Поле стадиона будет покрыто натуральным газоном, оснащено системами дренажа, полива и жидкостного обогрева.

По завершении чемпионата мира стадион «Ростов-Арена» будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. При этом вместимость арены будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.