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В «Пассаже» открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
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В «Пассаже» открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 

e1.ru 21 февраля 2018
Фото: e1.ru
На третьем этаже «Пассажа» сегодня открылся центр выдачи паспортов болельщиков — FAN ID. Их выдают бесплатно каждому зрителю, купившему билеты на футбольные матчи чемпионата мира.
— Это шестой пункт открытия в России и ещё один шаг на пути к чемпионату мира по футболу 2018 года, — отметил во время открытия член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Кутепов. — Будем верить, что мы увидим в этом году красивый футбол на великолепных инфраструктурных объектах, которые построены в нескольких городах нашей страны.
С паспортом болельщика иностранцы смогут без визы въезжать на территорию России. Такое право начнёт действовать за 10 дней до даты первого матча ЧМ-2018. При наличии паспорта также можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте.
18 апреля на первом этаже «Пассажа» планируют открыть кассы, где в порядке живой очереди можно будет купить билеты на игры чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге пройдут 4 игры чемпионата мира по футболу: 15 июня — матч Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала и 27 июня — Мексики и Швеции.
Кстати, в нашей рубрике «Шпаргалка для гостя ЧМ-2018» собрана вся полезная информация для болельщиков.
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