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В Самарской области готовят тренировочную площадку для сборной Швейцарии
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В Самарской области готовят тренировочную площадку для сборной Швейцарии 

63.ru 21 февраля 2018
Фото: 63.ru
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Самарской области будет базироваться сборная Швейцарии. Однако тренировочная площадка пока не готова. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил на брифинге по итогам визита в столицу региона заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
— Команда Швейцарии будет жить в регионе месяц. И мы должны понимать, что нужно обеспечить комфортные проживание и тренировочную деятельность. Гостиница прекрасная. А вот тренировочную площадку нужно довести до ума. В апреле ее нужно сдать, — сообщил Виталий Мутко.
Поселить швейцарских футболистов планируют в Тольятти — в гостинице Togliatti Resort на Лесопарковом шоссе. Тренироваться они будут на стадионе «Торпедо» на улице Революционной.
По информации FIFA, во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах. Оттуда футболисты будут ездить в города, где будут проходить матчи. Там они будут останавливаться в гостиницах с возможностью тренироваться на футбольных площадках.
В Самаре участников ЧМ-2018 разместят в гостиницах Renaissance на улице Ново-Садовой и Lotte на улице Красноармейской. Последняя пока не достроена. Открыть отель планируют 1 мая.
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