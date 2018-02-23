Испанцы побили спартаковца за смерть полицейского

Стали известны подробности драки фанатов «Спартака» и «Атлетика»

В Бильбао во время столкновения болельщиков перед ответным футбольным матчем 1/16 Лиги Европы между московским «Спартаком» и испанским «Атлетиком» скончался полицейский. На теле погибшего были обнаружены травмы, но врачи констатировали, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а не от этих повреждений. Ранее главными виновниками гибели полицейского считались фанаты «Спартака». После матча испанцы, видимо, в качестве мести побили переводчика красно-белых Артема Фетисова

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак» завершился победой красно-белых с преимуществом в один гол (2:1). Однако радости от результата не было — несмотря на победу, «Спартак» выбыл из дальнейшей борьбы за трофей, уступив по сумме двух встреч с общим счетом 3:4.

Кроме того, футбольный праздник в Бильбао был омрачен трагедией.

В ходе столкновения фанатов накануне игры пострадало несколько человек — в их числе были болельщики обоих футбольных клубов и пять полицейских, причем один из стражей порядка Иносенсио Ариас Гарсия вскоре скончался в больнице.

Спустя несколько часов после происшествия врачи выяснили точную причину смерти — сердечный приступ. Отмечается, что во время фанатских разборок Гарсия почувствовал себя плохо, и была вызвана бригада медицинской помощи. Несмотря на оперативные действия врачей, пострадавшего не удалось спасти, и спустя час после доставки в больницу медики констатировали смерть.

У полицейского были обнаружены травмы, но не они стали причиной остановки сердца.

«Это какое-то сумасшествие, очень тяжелое происшествие. Нужно быть безжалостными к насилию радикальных фанатов, нельзя отступать. Необходимо сделать все возможное, чтобы искоренить его раз и навсегда. Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао. Нужно было избежать этого, поскольку их послужной список не сулил ничего хорошего. В итоге произошло самое худшее, что только могло, — была потеряна одна жизнь, а ее нельзя вернуть назад», — заявил Тебас. Тем не менее президент испанского чемпионата Хавьер Тебас решительно осудил участие российских фанатов в потасовке с испанцами — напомним, изначально предполагалось, что сердечный приступ Гарсии был вызван файером болельщиков «Спартака», который неожиданно приземлился в непосредственной близости от полицейского.

Пользователи социальных сетей разразились гневными сообщениями в адрес фанатов «Спартака».

Люди сомневаются, может ли российская сторона брать на себя ответственность за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Некоторые увидели в случившемся схожесть с беспорядками, происходившими на Евро-2016.

Напомним, в ходе чемпионата Европы во Франции футбольные фанаты ежедневно устраивали потасовки. Наиболее частыми были драки между англичанами и французами. Также взаимную неприязнь питали друг к другу российские фанаты и болельщики из Великобритании. Некоторые СМИ назвали Евро-2016 худшим континентальным первенством в истории.

Спустя несколько часов после столкновения фанатов в Бильбао стали известны некоторые подробности произошедшего. До начала матча колонна поклонников «Спартака» шла в сопровождении полиции по улицам города.

Перед самым подходом к арене по недосмотру полицейских колонна оказалась совсем близко от группы агрессивно настроенных фанатов «Атлетика», которые начали свистеть в адрес российских гостей.

Последовали ответные выкрики от спартаковцев, и уже через несколько секунд в обе стороны полетели бутылки. Полиция использовала дубинки для прекращения беспорядков, но из-за дыма файеров работникам полиции было сложно что-то предпринять.

Из видеозаписей очевидцев следует, что фейерверки и петарды взрывались в непосредственной близости от людей и жилых зданий. Люди в панике пытались понять, в какую сторону бежать от взрывов. В ходе столкновения разразились массовые драки.

Фанаты ломали стоящие на пути преграды и кидали их в разные стороны. Отмечается, что в беспорядках также принял участие российский рэпер ST, который является болельщиком красно-белых.

Когда основные участники беспорядков были разогнаны, полицейские увидели Гарсию на асфальте.

Также помощь потребовалась как минимум одному болельщику «Спартака» — все его лицо было в крови.

Всего перед матчем «Атлетика» и «Спартака» были задержаны девять человек. Четверо из них — иностранцы, а именно трое россиян и поляк, остальные пятеро — испанцы. Об этом заявили в полиции Бильбао.

Департамент безопасности отметил профессионализм членов команды, которые, несмотря на смерть коллеги, продолжали работать. Однако действий правоохранительных органов оказалось недостаточно, чтобы обеспечить порядок на улицах Бильбао.

Уже после матча нападению подвергся переводчик «Спартака» Артем Фетисов.

Об этом он сообщил в своем инстаграме, разместив фотографию с кровоподтеками от ударов по шее. По словам переводчика, нападение было совершено в 500 метрах от отеля, где располагался «Спартак». Правда, позднее Фетисов удалил этот пост.