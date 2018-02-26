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Неймар покинул поле на носилках и со слезами
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Неймар покинул поле на носилках и со слезами. Похоже, что всё серьёзно. Видео 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
С «Реалом» он скорее всего не сыграет.
Неймар неудачно поставил ногу и получил травму в концовке встречи, когда «ПСЖ» уже провёл все три замены. Это случилось на 77-й минуте матча. В связи с этим парижане, которые вели в счёте 3:0, вынуждены были завершать матч вдесятером. Но это как раз вряд ли являлось большой проблемой для Унаи Эмери. Особых проблем соперник в эти минуты парижанам не доставил. Но вот как быть дальше «ПСЖ», если травма бразильца окажется серьёзной, это большой вопрос.
Впереди у французской команды ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом» и в этом противостоянии, несмотря на счёт 3:1 в пользу «Реала», далеко не всё ясно.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Неймар провёл в составе «ПСЖ» 7 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
В чемпионате Франции в 20 матчах на счету бразильца 19 голов и 13 результативных передач.
Результаты обследования ожидаются в ближайшее время, но уже говорят, что Неймар пропустит матч с «Реалом» и ещё несколько встреч, в том числе и товарищескую игру со сборной России, которая состоится 23 марта.
Ну а сам матч с «Марселем», который продолжает борьбу с «Монако» за второе место, сложился для «ПСЖ» достаточно легко.
Парижане вышли вперёд на 10-й минуте. Амави ошибся, перехватывая в штрафной проникающий пас Неймара, Жордан оставил мяч Мбаппе, который резко сместился в центр и выстрелил в ближний угол.
На 27-й минуте мяч вновь побывал в сетке ворот гостей — автогол был записан на Роланду. Рабьо забежал по флангу на пас Курзаву и прострелил на Неймара, который с ходу пробил с рикошетом от ноги Роланду в ворота!
Окончательный результат на 55-й минуте установил Эдинсон Кавани. Неймар прошёл слева к лицевой и прострелил на уругвайца, который развернулся у вратарской и из-под Роланду пробил в дальнюю девятку.
В таблице французского первенства «ПСЖ» (71 очко) располагается на первой строчке, а «Марсель» (55) занимает третье место.
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