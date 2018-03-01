«Реал» против «ПСЖ» провел идеальный матч

"Мы давили на них с самого начала и, я считаю, провели идеальный матч, — сказал Зидан, которого цитирует РИА Новости. — Я очень доволен тем, что мы смогли квалифицироваться дальше. Сегодня мы тактически провели матч так, как и хотели. Может быть, "ПСЖ" был сегодня не так хорош, но, возможно, это потому, что мы сыграли хорошо".

Ранее "Реал" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 2:1 в ответной встрече. В первом матче, который прошел в Мадриде, "сливочные" также одержали победу со счетом 3:1.