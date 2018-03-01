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«Реал» против «ПСЖ» провел идеальный матч
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Зидан: «Реал» против «ПСЖ» провел идеальный матч 

Вести.Ru 1 марта 2018
Фото: EPA
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан прокомментировал победный матч своей команды против "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. По словам специалиста, его подопечные сыграли идеально.
Ранее "Реал" на выезде обыграл "ПСЖ" со счетом 2:1 в ответной встрече. В первом матче, который прошел в Мадриде, "сливочные" также одержали победу со счетом 3:1.
"Мы давили на них с самого начала и, я считаю, провели идеальный матч, — сказал Зидан, которого цитирует РИА Новости. — Я очень доволен тем, что мы смогли квалифицироваться дальше. Сегодня мы тактически провели матч так, как и хотели. Может быть, "ПСЖ" был сегодня не так хорош, но, возможно, это потому, что мы сыграли хорошо".
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