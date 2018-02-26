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Англичане получили на матч сборной на ЧМ-18 в Калининграде 1600 билетов
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Англичане получили на матч сборной на ЧМ-18 в Калининграде 1600 билетов 

АиФ 26 февраля 2018
Фото: АиФ
Английские болельщики получили на матч своей сборной с командой Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в Калининграде, чуть более 1600 билетов. Об этом пишет британский таблоид «Миррор».
Отметим, что калининградская арена, строительство которой завершается, вмещает 35 тысяч человек. Таким образом, фанаты из Англии займут лишь 5% трибун. При том, что еще порядка 400 билетов будут распределены между спонсорами и официальными лицами.
«Это означает, что Англия может заполнить меньше мест, чем для средней игры без лиги», — отмечает издание и уточняет, что в 2016 году, во время матчей чемпионата Европы, англичане получили 11 тысяч билетов на игру против России, около 6 тысяч — против Уэльса и 7 тысяч — против Словакии.
Ранее эксперты говорили, что самый большой поток гостей в Калининграде ждут перед матчем Англия-Бельгия. Значительная часть болельщиков приедет на автобусах и личных автомобилях.
Напомним, в Калининграде 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.
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