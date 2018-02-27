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Реконструкцию стадиона «Чайка» в Воронеже завершат после ЧМ-2018
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Реконструкцию стадиона «Чайка» в Воронеже завершат после ЧМ-2018 

Вести Воронеж 27 февраля 2018
Фото: Вести Воронеж
Власти повторно объявили торги на ремонт арки и устройство беговых дорожек. Управление строительной политики Воронежа объявило повторный аукцион на выполнение дополнительных работ по реконструкции стадиона «Чайка» в понедельник, 26 февраля. Работы на стадионе, ставшем тренировочной базой для сборной Марокко на время чемпионата мира по футболу, завершат к концу августа, то есть через полтора месяца после завершения ЧМ-2018. Как следует из аукционной документации, цена контракта не изменилась. Власти по-прежнему намерены потратить из областного и городского бюджетов более 20,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик обязуется к концу апреля 2018 года отремонтировать арку входной группы, а с мая по август выполнить работы по устройству беговых дорожек с искусственным покрытием. Подать заявки можно до 14 марта, электронный аукцион проведут 19 марта. Первый аукцион на выполнение дополнительных работ по реконструкции «Чайки» не состоялся. Торги отменили из-за несоответствия конкурсным требованиям единственного участника аукциона — ООО Строительная компания «Резон». Работы по реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу начались в августе 2016 года. Об их завершении городские власти заявили в конце декабря 2017 года. Общая стоимость работ составила 382,1 млн рублей. 31 мая 2018 года тренировочные площадки передадут FIFA. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Право принимать у себя участников турнира страна получила в декабре 2010 года. Встречи пройдут в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матч открытия и финал состоятся в московских «Лужниках». О включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года после обращения губернатора Алексея Гордеева к министру спорта РФ Виталию Мутко. Дарья Крымова
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