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Кейруш: Россия добилась большого прогресса за год
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Кейруш: сборная России по футболу добилась большого прогресса за последний год 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Ирана по футболу португалец Карлуш Кейруш отметил резкое улучшение игры российской команды за последний год. Об этом он рассказал ТАСС.
"Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы", — считает Кейруш.
"Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков", — продолжил он.
Сборные России и Ирана провели товарищеский матч в Казани 10 октября 2017 года, который завершился со счетом 1:1. Российской команде на групповом этапе домашнего чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, предстоит сыграть со сборными Саудовской Арваии, Египта и Уругвая, а иранцам — с марокканцами, испанцами и португальцами. Из группы выйдут две лучшие команды квартета. В том случае, если сборная России займет первое место, а Ирана — второе, или наоборот, эти команды сыграют между собой на стадии 1/8 финала турнира.
"Я считаю, у нас самая сильная группа на турнире, так как в ней есть две команды, которые будут претендовать на победу в чемпионате мира — это Испания и Португалия. Это большой вызов и фантастический опыт для иранских игроков сыграть с ними. Мы приедем в Россию для того, чтобы бороться, соревноваться и для того, чтобы наши игроки развивались и прогрессировали, будем стараться показать наш максимум, и тогда, может быть, появятся шансы пройти в следующий раунд. Но для того, чтобы мечтать об этом, нам нужно проделать колоссальную подготовительную работу; я готов отдать все за выход из группы, надеюсь встретиться со сборной России в 1/8 финала", — подытожил тренер.
В последнем туре групповой стадии сборная Ирана сыграет с португальцами. "Для меня матч со сборной Португалии всегда особенный, но это будет наша последняя игра на групповом этапе, поэтому ее важность будет зависеть от двух предыдущих. Если мы наберем шесть очков в первых двух матчах, то это будет для нас очень легкая игра, — с улыбкой сказал Кейруш. — Если нам надо будет играть на победу, то это будет сложнее, но нет ничего невозможного".
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