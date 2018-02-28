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Стадион «Екатеринбург-Арена» введен в эксплуатацию к ЧМ-2018
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Стадион «Екатеринбург-Арена» введен в эксплуатацию к ЧМ-2018 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Стадион «Екатеринбург-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу, введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе", — говорится в сообщении департамента информационной политики области.
Ожидается, что первая игра на реконструированной арене состоится 1 апреля.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. «Екатеринбург-Арена» примет четыре матча: 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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