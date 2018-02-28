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Ростех обеспечит трансляцию видео ЧМ-2018 в формате 4К
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Ростех обеспечит трансляцию видео ЧМ-2018 в формате 4К 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: Ростех
Госкорпорация "Ростех" завершила формирование Центров управления для обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры связи в 11 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018, со всех матчей будет обеспечена передача сигнала для последующей трансляции видео в формате Ultra HD, говорится в сообщении Ростеха.
"Центры проконтролируют готовность ИТ и телеком— инфраструктуры мероприятия и будут нести ответственность за ее эксплуатацию во время проведения чемпионата. Впервые в истории футбольных чемпионатов со всех матчей будет обеспечена передача сигнала для последующей трансляции видео в формате Ultra HD (4K)", — отмечается в пресс-релизе.
Инфокоммуникационную инфраструктуру ЧМ-2018 создает Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех), который обеспечит организаторов чемпионата и сотрудников FIFA всеми необходимым для проведения мундиаля сервисами: мобильным Интернетом и сотовой связью, сетью передачи данных, телефонией, спутниковой связью, профессиональной радиосвязью стандарта TETRA, а также сервисами для телевещателей. "В том числе будут выполнены высочайшие требования FIFA по обеспечению доступности критически важных для проведения мероприятия сервисов на уровне до 99,99% и передаче сигнала для последующей трансляции видео в формате Ultra HD. Кроме того, чемпионат мира в России станет первым, на котором будет использоваться система видео повторов", — говорится в сообщении.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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