Футболисты сборной Бразилии во время ЧМ-2018 будут жить в райских условиях

СОЧИ, 28 февраля. / ТАСС /. Сборная Бразилии во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России будет базироваться в пятизвездочной гостинице класса люкс «Swissotel Resort Сочи Камелия». Отель располагается в 23 километрах от аэропорта Адлера.

Территория очень зеленая, богата деревьями и кустарниками. К главной улице большого Сочи — Курортному проспекту — от отеля ведем парадная лестница. В пяти минутах ходьбы от базы бразильцев находится федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт», где пятикратные чемпионы мира будут готовиться к матчам.

"Футболисты будут жить в райских условиях. У нас замечательная территория, дендропарк, прекрасный отдельный пляж, замечательный большой открытый подогреваемый бассейн. Мне кажется, условия будут очень хорошими. Плюс в пяти минутах ходьбы находится стадион, который сейчас специально под них готовится и будет соответствовать всем международным стандартам", — отметил генеральный менеджер отеля Георгий Георгиев

Бразильские игроки будут жить в отдельном блоке в двухместных номерах, в которых возможно и одноместное размещение. В комнатах имеются все необходимые условия для отдыха — большие кровати, телевизор с плоским экраном, отдельная ванная комната, бесплатный Wi-Fi, балкон с видом на море.

"Бразильцы будут жить в отдельном блоке, но другие посетители в это время тоже будут. Я пока не знаю, как на практике это будет происходить, но думаю, что они будут находиться под охраной. У нас пока нет привязки конкретных людей к номерам, но все игроки будут жить в одинаковых условиях, никаких градаций не будет", — рассказал генеральный менеджер отеля.

Гостиница полностью готова к приему сборной Бразилии

Чистота и порядок на территории заметны даже в дождливую погоду. Помимо аккуратных зеленых насаждений бросается в глаза большое количество лавочек для отдыха, специальные зоны для барбекю. Также имеются спа-центр с термальным комплексом (несколько саун, парная, несколько массажных кабинетов), тренажерный зал и большой бассейн.

"Принципиально бразильцы не выдвинули условий, которые могли бы поставить нас в тупик, у нас все необходимое для них есть. Для них будет организован специальный тренажерный зал, отдельные залы для переговоров, тренингов, отдельный зал для питания. Естественно, как и у всех спортсменов, у них специальное меню. Но в нем опять же нет ничего особенного, что можно было бы выделить, за исключением экзотических для нас фруктов, таких как папайя, маракуйя", — сообщил Георгиев.

Генеральный менеджер заявил, что гостиница полностью готова к приему бразильских футболистов. «У нас работающий отель, мы встречали здесь гостей самого высокого уровня, тут жила сборная России по футболу, другие спортивные команды, в том числе »Спартак" , жили и президенты стран. Сказать, что для нас это что-то новое мы не можем. Хотя, безусловно, для нас большая честь принимать у себя сборную Бразилии, мы будем за нее болеть на чемпионате мира", — добавил генменеджер отеля.

Тренировочный стадион

Готовность федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт», где сборная Бразилии будет тренироваться и готовиться к матчам чемпионата мира, в отличие от гостиницы, нельзя назвать хорошей. На территории комплекса находится главный стадион и тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием. Снаружи по периметру всего главного стадиона ведутся работы.

На территорию объекта можно пройти только по специальным пропускам, так что поклонникам бразильской команды предстоит сильно постараться, чтобы понаблюдать за тренировкой или взять автограф у своих любимцев. Футбольное поле в настоящий момент накрыто пленкой.

Сборная Бразилии прилетит в Сочи за неделю до начала чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Бразильцам на групповом этапе предстоит сыграть в Ростове-на-Дону со швейцарцами, в Санкт-Петербурге с командой Коста-Рики и в Москве с сербами.