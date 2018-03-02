Ещё
«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ 

LiveSport.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в стартовом матче 21-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 36-й минуте, когда Сердар Азмун здорово развернулся в борьбе с соперником на левом фланге и выполнил заброс в центр штрафной площади, где Ивелин Попов в касание отправил мяч в ворота.
Хозяева отыгрались на первой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. Хуан Лескано с левого фланга ворвался в штрафную площадь и низом направил мяч в дальний угол.
В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место (24 очка), а «Анжи» — 14-е (20 очков).
LiveSport.Ru: последние новости
В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018 Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России «Атлетико» уважают все соперники в любом соревновании, отметил Хименес
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение