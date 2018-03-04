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ФИФА огласит список судей на чемпионат мира
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ФИФА огласит список судей на чемпионат мира в конце марта 

Вести.Ru 4 марта 2018
Фото: EPA
Международная федерация футбола собирается обнародовать список арбитров, которые будут судить матчи на чемпионате мира 2018 года в России, в конце марта. Планировалось, что это произойдет уже в январе, однако в связи с введением системы видеопомощи (VAR) назначение судей затянулось.
Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка сообщил, что пока еще в организации не решили, сколько бригад судей отправится в Россию. На чемпионате мира в Бразилии четыре года назад работали 25 бригад. По его словам, на мировом первенстве-2018 их количество сильно не изменится.
Также Бузакка назвал примерные сроки объявления списка арбитров, которые будут судить на турнире.
"Думаю, что мы окончательно определимся со списком арбитров на чемпионат мира к концу марта. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта", — цитирует главу судейского департамента ТАСС.
Бузакка объяснил, что такое позднее оглашение списка арбитров связано с введением системы видеопомощи (VAR). "Требования к арбитрам изменились, так что мы должны дополнительно убедиться, что тот или иной судья действительно подходит для работы на самом важном спортивном турнире. Поэтому в этот раз решение будет принято в самый последний момент", — заявил специалист.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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