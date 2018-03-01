Датский футболист Петер Шмейхель оценил названия самарских улиц 

Датский футболист и телеведущий Петер Шмейхель выложил в Instagram снимок, на котором запечатлен указатель улиц Самары. Судя по фотографии, больше всего в сердце шоумена запали Демократическая и улица Советской Армии. Публикацию Петер Шмейхель подписал смайлом с влюбленными глазами.
😎@thepeterschmeichelshow Публикация от Peter Schmeichel (@pschmeichel1) Фев 28, 2018 в 12:12 PST Жители Самары встретили публикацию радушно. — Welcome, Петруха! Уже успел вкусить прелести самарских дорог? Так держать, — написал один из подписчиков Петера. Петер Шмейхель приезжал в Самару на прошлой неделе вместе со съемочной командой «Russia Today». Здесь он снимал серию для своей передачи, посвященной чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время визита шоумен передал в музей «Крыльев Советов» майку сборной Дании с автографом и попросил сына Каспера, вратаря сборной Дании, оставить рядом свою роспись.