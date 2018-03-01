Датский футболист Петер Шмейхель оценил названия самарских улиц

Датский футболист и телеведущий Петер Шмейхель выложил в Instagram снимок, на котором запечатлен указатель улиц Самары. Судя по фотографии, больше всего в сердце шоумена запали Демократическая и улица Советской Армии. Публикацию Петер Шмейхель подписал смайлом с влюбленными глазами.