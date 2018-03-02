Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции для участия в чемпионате мира

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что скучает по национальной команде и может вернуться для участия в чемпионате мира в России. Слова нападающего приводит ТАСС

"Я скучаю по сборной, когда ты играешь за нее в течение 20 лет, а потом смотришь, как твои партнеры играют без тебя, — это вызывает сложные чувства.

Но я хочу быть уверен в себе, не собираюсь возвращаться только потому, что я кто-то особенный. Не думаю, что мне нужно кому-то звонить. Если я захочу, то вернусь", — сказал Ибрагимович в интервью REUTERS

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон посетит матч «Краснодара».