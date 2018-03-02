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Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции на ЧМ-2018
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Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции на ЧМ-2018 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 марта. Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Слова Ибрагимовича приводит Reuters.
"Я скучаю по сборной, когда ты играешь за нее в течение 20 лет, а потом смотришь, как твои партнеры играют без тебя, — это вызывает сложные чувства. Но я хочу быть уверен в себе, не собираюсь возвращаться только потому, что я кто-то особенный. Не думаю, что мне нужно кому-то звонить. Если я захочу, то вернусь", — сказал Ибрагимович.
Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года, он начал выступать за сборную в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом сборной по количеству голов — 62. Он принял участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. В текущем сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» семь матчей и забил один гол.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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