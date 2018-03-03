На ЧМ-2018 произойдет важная перемена

На чемпионате мира по футболу впервые введут видеоповторы

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, такое решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB, ответственного за изменение правил игры, под председательством президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

Инфантино неоднократно выражал уверенность, что система VAR будет использована на чемпионате мира 2018 года. Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок в январе заявил, что организация уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые собираются стать спонсорами ФИФА в технических вопросах.

Впервые видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в России. Он завершился победой сборной Германии.