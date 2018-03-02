Ещё
Манчини прогулялся на морозе в трусах и майке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский тренер «Зенита» прогулялся на морозе в трусах и майке 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прогулялся по замерзшему льду у стадиона Санкт-Петербург в трусах и майке. Видео появилось в Twitter-аккаунте команды.
Итальянец хотел пригласить болельщиков поддержать клуб в стартовом туре весенней части Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол», — говорится в подписи к видео.
Матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром» состоится 3 марта. После 20 туров РФПЛ лидирует «Локомотив», имея в активе 45 очков. «Зенит» и «Спартак» набрали по 37 очков.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение